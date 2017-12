Angelina Jolie are varicelă

Angelina Jolie a publicat, vineri, un mesaj video pe site-ul YouTube în care şi-a anunţat fanii că are varicelă. Actrița americană, în vârstă de 39 de ani, explică în acest mesaj video că suferă de varicelă, o boală infecţioasă eruptivă, şi că nu va putea participa la conferinţa de presă care va marca lansarea pe marile ecrane a noului ei proiect regizoral, filmul "De neînvins/ Unbroken". "Am vrut ca totul să fie clar şi să fiu sinceră în legătură cu motivul din cauza căruia voi lipsi de la următoarele evenimente ocazionate de lansarea filmului Unbroken, programate în zilele viitoare. Am aflat noaptea trecută că am varicelă", a declarat actriţa americană, care apare în acel mesaj video cu câteva puncte roşii, specifice varicelei, în zona gâtului şi a pieptului. "Voi fi acasă, voi avea mâncărimi şi îmi va fi dor de toată lumea şi nu-mi vine să cred că am varicelă tocmai acum, pentru că acest film înseamnă atât de mult pentru mine", a adăugat Angelina Jolie. "Pur şi simplu nu-mi vine să cred! Dar aşa este viaţa... vă iubesc pe toţi şi sper că totul se va încheia cu bine", a adăugat vedeta americană în încheierea acestui mesaj video care are o durată de 39 de secunde.