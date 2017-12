Angelina Jolie decide soarta Bosniei-Herţegovina la Casa Albă

Angelina Jolie a dezvăluit subiectele pe care le-a discutat cu preşedintele american Barack Obama cu ocazia vizitei pe care a făcut-o la Casa Albă, săptămâna trecută, împreună cu partenerul ei de viaţă, actorul Brad Pitt. Cei doi au avut întâlniri separate cu reprezentanţii preşedinţiei americane şi au discutat cu aceştia despre două chestiuni diferite. Angelina Jolie spune că a mers la Casa Albă pentru a o sprijini pe Zana Marjanovic, actriţa principală din filmul “In the Land of Blood and Honey”, regizat de Angelina Jolie, cele două discutând cu preşedintele american despre problemele cu care se confruntă oraşul Sarajevo. La rândul său, Brad Pitt a discutat cu vicepreşedintele Joe Biden despre lucrările de reconstrucţie a oraşului New Orleans, devastat de uraganul Katrina în 2005.

Actriţa americană a fost prezentă la acea întâlnire cu preşedintele american, întrucât a dorit să îşi exprime îngrijorările faţă de anumite lucruri care se întâmplă la Sarajevo. “Am vorbit cu Barack Obama şi apoi cu subalternii lui. Am încercat să găsim o soluţie pentru a continua procesul de vindecare a Bosniei şi să ne asigurăm că această ţară se îndreaptă în direcţia cea bună”, a precizat actriţa, care s-a declarat mulţumită de rezultatul întâlnirii şi a spus că este foarte mândră de Zana Marjanovic, care a vorbit foarte frumos despre anumite chestiuni bine precizate.

Pelicula “In the Land of Blood and Honey” a marcat debutul regizoral al actriţei Angelina Jolie şi a fost nominalizată la premiile Globul de Aur din acest an, la categoria Cel mai bun film străin. Angelina Jolie, care este ambasadoare a bunăvoinţei pentru Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, a vizitat mai multe zeci de tabere de refugiaţi din Irak, Afganistan, Pakistan şi Sudan, de când deţine acest titlu, din 2001.