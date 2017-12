Angelina Jolie donează din încasări

Actriţa americană Angelina Jolie va dona copiilor nevoiaşi din Bosnia-Herţegovina o parte din câştigurile obţinute din vânzarea soundtrack-ului primei pelicule pe care a regizat-o, intitulată ”In the Land of Blood and Honey”. ”Suntem bucuroşi că o parte din profitul obţinut de coloana sonoră a filmului va oferi cămine stabile copiilor fără familie, indiferent de religie, etnie sau sex”, a declarat actriţa americană.

Angelina Jolie, în vârstă de 36 de ani, a debutat ca regizor și scenarist odată cu lungmetrajul ”In the Land of Blood And Honey”. Pelicula, lansată pe marile ecrane din SUA la 23 decembrie, urmăreşte povestea de dragoste dintre un soldat sârb şi o tânără de origine bosniacă. Actriţa americană şi partenerul său de viaţă, actorul Brad Pitt, sunt cunoscuţi pentru numeroasele acţiuni de caritate pe care le sprijină. De curând, au fost incluşi în topul vedetelor dedicate iniţiativelor filantropice, unde cei doi ocupă locul opt. Pe primul loc în 2011 se află Lady Gaga, care a făcut cele mai multe donaţii.