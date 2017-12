Angelina Jolie este cea mai bine plătită actriţă de la Hollywood

Cu venituri de 27 de milioane de dolari cîştigate în ultimele 12 luni, Angelina Jolie a devenit, pentru prima dată în carieră, cea mai bine plătită actriţă de la Hollywood, fiind secondată în topul ”Forbes” de eterna rivală Jennifer Aniston. Cea mai mare parte din veniturile din ultimul an ale frumoasei actriţei provin din procentul deţinut de ea din încasările aduse de filmul de acţiune ”Wanted”, dar şi din avansul semnificativ pe care l-a primit pentru următorul ei lungmetraj, ”Salt”.

Locul al doilea este ocupat de Jennifer Aniston, care a fost căsătorită cu Brad Pitt, înainte ca acesta să înceapă relaţia cu Angelina Jolie. Starul a primit cea mai mare parte din cele 25 de milioane de dolari cîştigate în 2008 din onorariile pentru filmele ”Marley & Me / Eu şi Marley” şi ”The Blaster”, ce va fi lansat în 2010. Jennifer Aniston cîştigă bani şi din reluarea serialului ”Friends / Prietenii tăi” pe diverse posturi de televiziune şi din comercializarea brandului de apă minerală SmartWater, produs de compania americană Glaceau. Pe locul al treilea în acest top s-a situat Meryl Streep, cu venituri de 24 de milioane de dolari, provenite în principal din onorariul pentru rolul din musical-ul ”Mamma Mia!”. Sarah Jessica Parker s-a situat pe poziţia a patra, cu venituri de 23 de milioane de dolari, obţinute din distribuţia lungmetrajului ”Sex and the City / Totul despre sex”, inspirat din serialul de televiziune cu acelaşi titlu. Cameron Diaz a completat topul celor mai bine plătite cinci actriţe, cu venituri de 20 de milioane de dolari obţinute în perioada iunie 2008 - iunie 2009.

Revista ”Forbes” a alcătuit acest clasament pe baza discuţiilor avute cu agenţii, managerii, producătorii şi avocaţii actriţelor, pentru a cuantifica veniturile obţinute de acestea din filmele în care au jucat, joacă sau urmează să joace. Editorii celebrei reviste americane au ţinut cont şi de sumele cîştigate din promovarea unor parfumuri sau linii de articole vestimentare.”Tipic pentru Hollywood, actriţele noastre au cîştigat semnificativ mai puţin faţă de confraţii lor bărbaţi”, susţin editorii revistei, care reamintesc cititorilor că Harrison Ford, desemnat cel mai bine plătit actor de la Hollywood, a obţinut, în aceeaşi perioadă, venituri de 65 de milioane de dolari.