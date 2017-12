Angelina Jolie i-a adus un omagiu regretatei sale mame

În ultimele săptămâni, toţi ochii sunt aţintiţi asupra celui frumos cuplu de la Hollywood. Veştile contradictorii privind despărţirea iminentă a Brangelinei se reflectă şi asupra prezenţei perechii la premiile Oscar. Angelina Jolie şi Brad Pitt au spus pas Globurilor de Aur, ceea ce a alimentat zvonurile despre destrămarea relaţiei lor. Acum se văd obligaţi să meargă la Oscaruri, doar doar vor închide gura lumii. O să fie un adevărat tur de forţă pentru actriţă, pentru că începe filmările la drama „The Tourist”.

Între timp, Angelina Jolie şi fratele său, actorul şi regizorul James Haven, i-au adus un omagiu regretatei lor mame, Marcheline Bertrand, decedată în 2007, postând pe site-ul YouTube un clip de familie, cu titlul „Mamei, cu dragoste - James & Angelina”. Este vorba de o înregistrare de familie făcută în timpul unei călătorii în Hawaii, datând din 1981, în care apar Marcheline cu mai tinerii Angelina şi James Haven. Clipul de două minute, care are ca fundal sonor piesa „Somewhere Over The Rainbow”, se încheie cu cuvintele „Ne este dor de tine, mamă, cu dragoste, Angelina şi James”. Site-ul dedicat celebrităţilor tmz.com a obţinut confirmarea faptului că acest clip a fost postat de cei doi fraţi.

Născută la Chicago, Marcheline Bertrand a studiat actoria cu faimosul Lee Strasberg, dar şi-a întrerupt cariera după ce s-a căsătorit cu actorul Jon Voight, în 1971. Cuplul a avut doi copii, James şi Angelina, înainte de a divorţa în 1978. Marcheline Bertrand şi-a crescut copiii mai mult singură, iar Angelina Jolie şi tatăl ei nu au vorbit unul cu celălat timp de mai mulţi ani. Însă atitudinea actriţei faţă de acesta a început să se schimbe după moartea mamei sale. Deşi Marcheline Bertrand figurează pe genericul a doar trei filme, realizate în anii \'80, Angelina Jolie a spus întotdeauna că a luat microbul actoriei de la mama sa şi nu de la tatăl său, câştigător al unui premiu Oscar. Emoţionat probabil de omagiul adus fostei sale soţii, Jon Voight a făcut la rândul său o rară declaraţie de presă, afirmând că speculaţiile apărute în presă în ultima vreme despre despărţirea fiicei sale de Brad Pitt sunt „nişte prostii”. Au ieşit la iveală şi informaţii potrivit cărora vizita cuplului la un celebru cabinet de avocatură a vizat elaborarea... unui contract prenupţial!