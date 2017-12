Angelina Jolie, întruchiparea unui poem

Criticii americani s-au grăbit să declare cuplul de actori Johnny Depp – Angelina Jolie lipsit de chimie, considerând filmul lor “The Tourist / Turistul” drept cea mai proastă prestaţie actoricească a îndrăgitului actor. La rândul său, Angelina Jolie nu a reuşit să rupă inima târgului, dar prestaţia sa nu a fost una proastă. În ciuda acestor critici nu foarte favorabile, moralul celor două vedete este ridicat, iar Johnny Depp are numai cuvinte de laudă pentru partenera sa de film. Acesta declarat într-un interviu recent că Angelina Jolie este “ca o întruchipare a unui poem”. Johnny Depp s-a declarat impresionat de frumuseţea actriţei americane şi a vorbit despre dificultatea turnării scenelor de dragoste dintre cei doi protagonişti. “Da, aşa este, am avut cu siguranţă câteva zile dificile la filmări. Acest gen de scene este întotdeauna destul de ciudat. Trebuie să le priveşti cu amuzament, singura soluţie fiind să râzi de ele şi să îţi permiţi să te simţi ca un prost”, a declarat Johnny Depp. “Însă Angelina este ca o întruchipare a unui poem, frumuseţea perfectă care în acelaşi timp este foarte profundă şi foarte inteligentă”, a adăugat actorul.

Thriller-ul „The Tourist/ Turistul”, filmat la Veneţia şi Paris sub bagheta regizorului german Florian Henckel von Donnersmarck, de numele căruia se leagă producţia multipremiată “Lives of the Others / Vieţile altora”, care a primit şi premiul Oscarul pentru cel mai bun film străin în 2007, prezintă povestea unui turist american, interpretat de Johnny Depp, care se implică într-o aventură cu personajul interpretat de Angelina Jolie, un agent al Interpolului. Filmările nu au fost lipsite de picanterii, datorită interpretării atât de convingătoare a scenelor de dragoste, care au făcut-o geloasă pe partenera lui Johnny Depp, cântăreaţa şi actriţa franceză Vanessa Paradis.