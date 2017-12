Angelina Jolie nu are prea mulţi prieteni

Angelina Jolie a declarat într-un interviu acordat revistei ”Marie Claire” că, deşi are o viaţă de familie foarte fericită alături de partenerul ei de cuplu, Brad Pitt şi de cei şase copii ai lor, există un lucru care îi lipseşte. ”Îmi plăcea să mă joc cu celelalte fetiţe, când eram mică. Însă acum nu prea am prietene, nu am nici în filme, dacă aţi observat. Am totuşi câteva prietene, dar petrec mult timp stând acasă. Nu sunt o persoană foarte sociabilă. Nu am multe activităţi comune cu ele, sunt foarte ataşată de timpul petrecut acasă. Vorbesc cu familia mea. Vorbesc cu Brad. Dar nu am prea mulţi prieteni cu care să vorbesc. El este singura persoană cu care discut cu adevărat”, spune actriţa americană. Potrivit dailymail.co.uk, reputaţia Angelinei Jolie de ”devoratoare de bărbaţi” şi de ”hoaţă de soţi” ar putea fi cauza lipsei prietenelor din viaţa ei. Angelina Jolie ar fi fost motivul pentru care Brad Pitt a divorţat de prima lui soţie, Jennifer Aniston, iar cel de-al doilea soţ al ei, actorul Billy Bob Thornton, a rupt logodna de Laura Dern, pentru a se căsători cu ea. Una dintre puţinele prietene ale Angelinei Jolie, care nu s-a speriat de proasta reputaţie de care se bucură, este cântăreaţa Gwen Stefani. La începutul acestui an, Angelina Jolie şi Brad Pitt au petrecut câteva zile alături de cântăreaţa americană, în reşedinţa acesteia din Londra. Copiii lor au vârste foarte apropiate. Se întâlnesc mereu cu ocazia aniversărilor lor şi s-au jucat de câteva ori împreună. Angelina Jolie şi Gwen Stefani sunt prietene încă din 1998.

Întrebată de jurnalişti dacă ea şi Brad Pitt intenţionează să îşi mărească familia, artista a declarat: ”Nu am planificat nimic pentru moment, însă nu se ştie niciodată. S-ar putea să mă trezesc din nou însărcinată într-o zi”. Angelina şi-a lăudat totodată partenerul de viaţă pentru faptul că o ajută atât în carieră, cât şi la creşterea celor şase copii ai cuplului: ”Brad este un partener de viaţă minunat şi lucrăm întotdeauna cu rândul”. Actriţa a vorbit în acest interviu şi despre faptul că cei şase copii îşi doresc ca părinţii lor să se căsătorească. ”Copiii m-au întrebat acelaşi lucru, ieri, iar eu i-am întrebat dacă ei îşi doresc acest lucru doar pentru faptul că vor să primească o bucată mare de tort”, a răspuns actriţa americană. ”Ei văd filme în care oamenii se căsătoresc şi trăiesc fericiţi până la adânci bătrâneţi. În plus, Shrek şi Fiona s-au căsătorit. Le-am explicat că angajamentul nostru, atunci când Brad şi cu mine am hotărât să avem o familie, este cel mai mare angajament care poate să existe vreodată. Odată ce ai şase copii, eşti deja dedicat unei relaţii”, a declarat Angelina Jolie. Actriţa a trecut deja prin două eşecuri maritale cu actorii Jonny Lee Miler şi Billy Bon Thronton.