Angelina Jolie o înlocuieşte pe Charlize Theron în filmul ”The Tourist”

Actriţa americană Angelina Jolie ar putea să o înlocuiască pe Charlize Theron în thriller-ul ”The Tourist”, potrivit unor surse de la Hollywood. Angelina Jolie, care a încheiat recent filmările considerate extrem de dure la filmul de acţiune ”Salt”, ar putea accepta să interpreteze rolul principal în pelicula ”The Tourist”, cel al unei femei seducătoare care se descurcă de minune şi în scenele de acţiune.

Acest proiect cinematografic are nevoie totodată şi de un nou regizor, după retragerea lui Bharat Nalluri. Filmul este produs de Spyglass Entertainment. Filmările vor debuta la începutul anului 2010. Remake al filmului francez ”Anthony Zimmer”, din 2005, pelicula ”The Tourist” are în centru povestea unei turiste americane, infiltrată sub acoperire de Interpol, pentru a-l aresta pe un fost iubit al ei, suspectat a fi un criminal periculos. Acestea nu sînt primele schimbări majore care au loc în distribuţia filmului ”The Tourist”. Iniţial, Tom Cruise urma să interpreteze rolul masculin principal, însă acesta a revenit, în cele din urmă, actorului Sam Worthington, graţie succeselor sale recente din ”Terminator – Salvarea” şi ”Avatar”.

Angelina Jolie este cea mai bine plătită actriţă de la Hollywood, cu venituri de 27 de milioane de dolari cîştigate în ultimele 12 luni, potrivit revistei ”Forbes”. Actriţa, care a fost nominalizată pentru a doua oară la premiile Oscar în februarie, pentru rolul din ”Schimbul / Changeling”, are o relaţie de mai mulţi ani cu actorul Brad Pitt, alături de care a şi jucat în ”Dl. & Dna. Smith”. Angelina Jolie a devenit celebră graţie rolului principal din franciza ”Lara Croft”, a jucat în multe producţii cu succes la public, dar a cîştigat şi premiul Oscar pentru rol secundar, în 2000, cu rolul din ”Tinereţe furată / Girl, Interrupted”.