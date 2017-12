Angelina Jolie, pasionată de experienţa de regizor

Actriţa Angelina Jolie a declarat, după ce a încheiat filmările la primul lungmetraj regizat de ea, că experienţa din spatele camerei de filmat este una pasionantă şi că aşteaptă cu emoţie întoarcerea de cealaltă parte a obiectivului. ”Cred că noi, actorii, pentru că trăim în lumea personajelor de film, suntem puţin mai izolaţi”, a spus actriţa jurnaliştilor de la Paris, la încheierea filmărilor care au avut loc în Bosnia. ”A fost amuzant să fac parte din echipa de filmare şi să particip la toate procesele realizării filmului. Lucrul acesta mi s-a părut pasionant. A fost interesant să văd cum actorii joacă altfel decât aş fi putut juca eu şi să văd un rezultat mai bun decât mi-aş fi imaginat”, a mărturisit actriţa în vârstă de 35 de ani.

Filmul regizat de Angelina Jolie spune povestea de dragoste dintre un etnic sârb şi o musulmană, în timpul războiului din Bosnia (1992 - 1995). Angelina Jolie nu a dorit să dea mai multe detalii despre filmul care a iscat controverse în Bosnia, după ce presa locală a scris că eroina peliculei s-ar fi îndrăgostit de violatorul ei. După ce a întâmpinat probleme în ceea ce priveşte obţinerea permisului pentru filmare în Bosnia, Angelina Jolie a trimis autorităţilor locale scenariul, pentru a pune capăt zvonurile din presă. Filmările au avut loc, în mare parte, în Ungaria, în luna octombrie. ”Am terminat filmările. Vom începe montajul în luna ianuarie”, a mai spus actriţa. ”Sunt fericită că am colaborat cu actori foarte talentaţi”, a mai spus aceasta.

Angelina Jolie a declarat că a fost influenţată de mai mulţi regizori cu care a colaborat, precum Clint Eastwood, Michael Winterbottom şi Robert De Niro. Vedeta, mamă a şase copii, pe care îi creşte împreună cu partenerul său de viaţă, Brad Pitt, a mai declarat că, pentru ea, cel mai greu este să găsească un rol care să i se potrivească. Actriţa, care primeşte, în medie, zece milioane pe rol, s-a descris ca fiind, în prezent, şomeră. ”Vreau să ajung acasă, unde am o grămadă de lucruri de făcut”, a spus aceasta, menţionând că îşi doreşte să primească roluri dificile sau cu semnificaţie personală. ”Nu am făcut niciodată ceva doar pentru a avea succes de box office. Am avut şansa de a avea o carieră chiar şi cu filmele care nu s-au vândut foarte bine”, a spus aceasta, admiţând că anumite pelicule, precum ”A Mighty Heart / Speranţa moare ultima” despre uciderea jurnalistului Daniel Pearl, au fost eşecuri financiare. ”Realizăm proiecte la care ţinem, fiind conştienţi că puţini oameni vor să stea două ore să vadă poveşti teribile. Emoţional este foarte greu”, a spus Angelina Jolie. Actriţa a mărturisit că s-a surprins pe ea însăşi cât de bine s-a adaptat la viaţa de familie, fiind o fiinţă mai degrabă solitară. ”La un moment dat, te dai bătut. Nu mai poţi face baie singur, când toată lumea vine în baie după tine”, a continuat aceasta.