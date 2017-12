Angelina Jolie, premiată la Berlin

Actriţa americană Angelina Jolie a fost recompensată cu Cinema for Peace Award, în cea de-a cincea zi a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, care are loc în perioada 9 - 19 februarie, pentru lungmetrajul ei de debut în regie, „In The Land Of Blood And Honey”. Actriţa a venit însoţită la această gală de partenerul ei de viaţă, actorul american Brad Pitt. În momentul în care organizatorii au anunţat că Angelina Jolie va fi recompensată cu Cinema for Peace Award pe 2012, Brad Pitt a părut foarte mândru de partenera lui de viaţă şi a aplaudat-o furtunos. Premiul Cinema for Peace este acordat în fiecare an la Berlinală acelor pelicule care luptă contra războaielor şi încălcărilor drepturilor omului. Actriţa americană, care a purtat la acest eveniment o rochie lungă gri creată de casa Ralph & Russo, a urcat apoi pe scenă, unde a susţinut un scurt discurs de mulţumire. La gală au fost prezenţi şi actorii principali din distribuţia filmului regizat de Angelina Jolie: Rade Srbedzija, Zana Marjanovic, Vanesa Glodjo şi Goran Kostic, actriţa Michelle Yeoh, cântăreaţa Katie Melua şi regizorul francez Luc Besson.