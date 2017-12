Angelina Jolie, primită în audiență de Regele Cambodgiei

Actrița Angelina Jolie a fost primită sâmbătă în audiență de regele Cambodgiei, Norodom Sihamoni, împreună cu toți cei șase copii ai ei, dintre care unul adoptat din această țară.

Întâlnirea a avut loc înaintea proiecției noului său film consacrat crimelor comise de regimul khmerilor roșii, "First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers", la care alături de sute de persoane a fost invitat să asiste și suveranul țării, informează France Presse.

Acest film care a fost proiectat sâmbătă în avanpremieră la Angkor este o adaptare a cărții cu același nume a militantei pentru drepturile omului Loung Ung în care autoarea își amintește de ororile trăite sub regimul care a făcut două milioane de morți între 1975 și 1979.

Într-o conferință de presă la Siem Reap, Angelina Jolie a spus despre Cambodgia că este "a doua sa patrie", explicând că a ales să adapteze cartea scrisă de Loung Ung deoarece a vrut să povestească perioada khmerilor roșii ''prin ochii unui copil''.

Loung Ung avea cinci ani când khmerii roșii, conduși de Pol Pot, au invadat Phnom Penh, i-au trimis familia într-un lagăr de muncă înainte ca ea să fugă în Statele Unite ale Americii.

În timpul regimului Pol Pot, două milioane de cambodgieni, adică un sfert din populație, au murit de epuizare, de foame sau în urma torturii și execuțiilor.

Angelina Jolie este deosebit atașată de Cambodgia, țara de origine a fiului său adoptiv Maddox, amintește AFP. Ea a spus în conferința de presă că acest film a apropiat-o de fiul său, alături de care a vizitat vineri complexul de temple de la Angkor.

"Am vrut să pun accent nu numai pe război, dar și pe dragostea de familie și pe frumusețea țării, și am vrut să înțeleg de fapt de ce părinții biologici ai fiului meu ar fi plecat. Și am vrut să-l cunosc mai bine, să-i cunosc mai bine țara", a adăugat ea.

Vedeta americană are șase copii, trei biologici și trei adoptați.

"First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers" este al doilea film realizat de Angelina Jolie despre un genocid, după "In The Land of Blood and Honey", povestea unei iubiri distruse de războiul din Bosnia.

Actrița americană, care a primit cetățenia cambodgiană, a adoptat în 2002 primul ei copil, pe Maddox, care se afla într-un orfelinat din provincia Battambang (vest). Cineasta a declarat că fiul său a determinat-o să facă acest film, realizat aproape în întregime în limba khmeră. De asemenea, majoritatea actorilor și a echipei de filmare au fost recrutați pe plan local.

Filmul este coregizat de Rithy Panh, cel mai cunoscut regizor cambodgian, care și-a pierdut cea mai mare parte din rudele apropiate în timpul dictaturii khmerilor roșii și a realizat mai târziu documentare care au ajutat la ruperea tăcerii în legătură cu acest genocid.

Loung Ung a afirmat că povestea ei este cea a ''tuturor'' cambodgienilor.

Filmul va fi lansat în șapte luni pe site-ul de streaming Netflix.