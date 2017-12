Angelina Jolie, răsfăţată de viaţă cu dragoste şi copii

De obicei timidă cu presa, actriţa şi regizoarea americană Angelina Jolie şi-a lăsat la o parte îndoielile şi a acordat un interviu revistei ”ELLE”, în care se confesează asupra suprizelor frumoase pe care i le-a oferit viaţa. Aceasta a acceptat să vorbească despre căsătorie, cei şase copii pe care îi are cu Brad Pitt şi perioada ei ”rebelă” din jurul vârstei de 20 de ani. Angelina Jolie, în vârstă de 38 de ani, joacă rolul principal în filmul ”Maleficent”, ce va fi lansat la sfârşitul lunii mai, şi a acceptat să pozeze pe coperta celebrei reviste. Fotografiată de Hedi Slimane, designerul companiei Yves Saint Laurent, actriţa a realizat un pictorial alb-negru, în creaţii vestimentare de culoare neagră, create de celebra casă de modă franceză.

TINEREŢE PUŢIN REBELĂ Angelina Jolie afirmă că nu ar fi crezut niciodată că îşi va găsi sufletul pereche şi că tinereţea ei turbulentă a fost interpretată greşit de presă, întrucât ea dorea să fie doar ”puţin rebelă”. Deşi recunoaşte că nu a fost deloc timidă în tinereţe, crede că unele dintre renumitele ei excentricităţi, inclusiv sărutul cu fratele ei James Haven, pe covorul roşu la gala premiilor Oscar din 2000, şi faptul că a purtat o fiolă cu sângele fostului ei soţ Billy Bob Thornton în jurul gâtului, la o altă gală cinematografică, au fost interpretate eronat. Vedeta spune că a făcut acele lucruri nu pentru că vroia să fie distructivă sau rebelă, ci pentru că simţea nevoia de a-şi descoperi propria voce şi de a străpunge zidurile care o înconjurau. ”Ca persoană tânără şi curioasă, vrei să fii liber. Şi începi să simţi că eşti constrâns la un anumit tip de viaţă, iar tu începi să i te împotriveşti. S-ar putea ca acţiunea ta de împotrivire să pară bizară, s-ar putea ca ea să fie interpretată eronat, însă tu încerci să afli, de fapt, cine eşti cu adevărat”, a explicat vedeta. Întrucât a început să lucreze ca actriţă de la vârsta de 7 ani, Angelina Jolie spune că numeroasele ei angajamente profesionale au făcut-o să se teamă, de-a lungul anilor, că va avea ”o viaţă trăită doar pe jumătate”. ”Am înţeles încă de foarte tânără că o viaţă pe care nu o trăieşti la potenţialul maxim, în care nu experimentezi, în care te temi sau eziţi sau în care există lucruri despre care ştii că trebuie să le faci, însă pe care nu ajungi să le faci, este o viaţă mizerabilă şi singurul fel în care puteam să mă asigur că eram pe drumul cel bun era acela de a rămâne sinceră cu mine însămi, indiferent de ce însemna asta, iar acest lucru poate să ducă uneori la îndepărtarea de ceea ce este considerat ”sigur” sau ”tradiţional””, a declarat Angelina Jolie.

Cu două mariaje eşuate la activ, actriţa a recunoscut că înainte de a-l întâlni pe Brad Pitt nu a crezut că va cunoaşte vreodată dragostea şi că va avea o familie. ”Nu am crezut niciodată că voi avea copii, nu am crezut că am să mă îndrăgostesc şi nu am crezut că voi întâlni omul potrivit pentru mine”, a susţinut celebra actriţă. Angelina Jolie a mai recunoscut că nu a avut o copilărie fericită după divorţul părinţilor ei, Marcheline Bertrand şi Jon Voight. Despărţirea lor i-a influenţat modul în care percepea viaţa şi relaţiile. ”Faptul că am provenit dintr-o familie destrămată m-a făcut să accept faptul că anumite lucruri ţin de basme şi nu au ce căuta în viaţa reală, aşa că la un moment dat am renunţat să mi le doresc”, a mai adăugat aceasta.

O RELAŢIE PROFUNDĂ Vedeta americană, mamă a şase copii, dezvăluie că relaţia ei cu Brad Pitt, începută în urmă cu nouă ani, alături de familia ei numeroasă, continuă să o surprindă şi în prezent. Vedeta a dezvăluit totodată că ea şi Brad Pitt sunt acum ”mai interesaţi ca niciodată unul de celălalt”. Totodată, vedeta spune că relaţia ei cu Brad Pitt, cu care s-a logodit în aprilie 2012, a evoluat de-a lungul timpului. ”Ajungi să te muţi cu partenerul de viaţă şi înţelegi că acum sunteţi două persoane în casă, te simţi inspirat de partenerul tău, fiecare scoate din celălalt ce are el mai bun, fiecare îl completează pe celălalt sau îl face să cunoască o nebunie frumoasă”, a adăugat vedeta. ”După toţi aceşti ani petrecuţi împreună, avem o istorie comună şi, atunci când ai un trecut cu cineva, eşti prieten cu acea persoană într-un fel atât de real şi de profund încât simţi că apar un fel de confort, o uşurare, o iubire profundă care provin din faptul că aţi fost împreună multă vreme”, a spus Angelina Jolie. Între timp, a confirmat şi că va juca alături de Brad Pitt într-un nou film. Ultimul lungmetraj în care cei doi au jucat împreună este ”Mr. & Mrs. Smith / Dl. şi d-na Smith” din 2005, film în urma căruia şi-au început relaţia. Actriţa a scris scenariul pentru noua peliculă, a cărei acţiune se va derula în Europa.

Angelina Jolie a vorbit şi despre faptul că trei dintre copiii ei, Vivienne, Pax şi Zahara, căreia îi spune ”ZZ”, au jucat în cel mai recent film al ei, ”Maleficent”. Actriţa spune că a luat această decizie pentru că Vivienne părea să fie singurul copil ce putea fi distribuit în rolul tinerei prinţese Aurora, care nu se temea de mama ei malefică. ”Brad şi eu am luat decizia de a nu-i ţine pe copii departe de platourile de filmare şi de distracţia din timpul filmărilor, dar nici nu vom glorifica filmele, nu vrem să le spunem că filmele sunt bune, dar nici că sunt rele. E drept, aş prefera ca ei să facă alte meserii. Oricum, după două zile de filmări, Brad şi cu mine eram atât de stresaţi încât ne-am zis că nu mai vrem niciodată să facem aşa ceva”, a afirmat aceasta. Shiloh, cealaltă fiică biologică a vedetei americane, a refuzat să joace în ”Maleficent”. ”Am întrebat-o pe Shiloh dacă vrea să o joace pe prinţesa Aurora, iar ea mi-a râs în faţă. A spus că ar trebui să fie o creatură cu coarne”, a adăugat, amuzată, actriţa.