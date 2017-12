Angelina Jolie se crede o persoană mai bună

De când a devenit regizoare, Angelina Jolie crede că a făcut un pas important pentru maturizarea sa. Aceasta a declarat, într-un interviu recent, că noul ei proiect regizoral, filmul „Unbroken / De neînvins”, o dramă despre Al Doilea Război Mondial care prezintă povestea maratonistului american Louis Zamperini, devenit prizonier într-un lagăr japonez, a făcut-o să devină o persoană mai bună.

Actriţa americană l-a cunoscut pe Louis Zamperini şi s-a împrietenit cu el, înainte ca acesta să moară, pe 2 iulie 2014, la vârsta de 97 de ani. Vedeta hollywoodiană spune că întâlnirea cu acest veteran de război american, în timpul căreia a aflat o serie de detalii şocante despre felul în care fostul maratonist a reuşit să supravieţuiască în timpul războiului, a determinat-o să adopte câteva schimbări importante în viaţa ei. „Am învăţat să devin o persoană mai bună. Am învăţat să fiu mai deschisă faţă de cei din jur, să înţeleg, să văd şi celălalt punct de vedere. Am învăţat că, atunci când te laşi cuprins de ură şi furie, acest lucru te răneşte doar pe tine - nu îl răneşte pe inamicul tău”, a declarat Angelina Jolie pentru publicaţia „The Hollywood Reporter”. „Şi am învăţat că, atunci când priveşti ştirile din ziua de azi şi vezi toate acele lucruri îngrozitoare care se petrec în lume şi ai sentimentul că totul e lipsit de speranţă, de fapt îţi dai seama după aceea că există o mare putere în oameni. O inimă puternică, o voinţă neînduplecată şi un spirit ce nu poate fi învins există în fiecare dintre noi. Aceste lucruri mă ajută să înfrunt fiecare zi în parte şi fiecare provocare în mod diferit”, a adăugat vedeta.

Angelina Jolie se folosește de noile sale idei și în educația copiilor săi. „Aceste lucruri m-au făcut să îmi cresc copiii într-un mod diferit. Pentru că acel foc interior pe care îl văd în copiii mei reprezintă un lucru minunat. Înainte, eram unul dintre acei oameni care credeau că focul din interiorul unui om era ceva rău. Există frumuseţe în a fi neliniştit şi în a te lupta. Trebuie să ne învăţăm copiii să îşi canalizeze acel foc interior pe calea cea bună. Atunci când Louis Zamperini întâlnea un obstacol, indiferent care era acesta, el îşi spunea: „Fantastic. Nu mă voi lăsa învins”. Iar „învins” nu are legătură cu a pierde războiul; „învins” nu are legătură cu nereuşita. "Învins” înseamnă să îţi pierzi sufletul, să uiţi cine eşti şi să permiţi vieţii să te scoată de pe drumul tău sau să te atragă spre întuneric”, a adăugat Angelina Jolie.

Lungmetrajul „Unbroken / De neînvins”, al doilea film regizat de actriţa americană Angelina Jolie, a avut premiera pe marile ecrane din SUA în prima zi de Crăciun şi a generat deja încasări depeste 27,8 milioane de dolari. Filmul va ajunge pe marile ecrane din România pe 23 ianuarie.