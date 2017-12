Angelina Jolie şi Brad Pitt au donat 6,8 milioane de dolari

Cea mai bine plătită actriţă de la Hollywood, cu un salariu estimat la 27 milioane de dolari pentru un film, îşi confirmă statutul de vedetă implicată social. Alături de partenerul său de viaţă, Angelina Jolie a donat 6,8 milioane de dolari în anul fiscal 2008. Chiar dacă sarcinile au ţinut-o departe de platourile de filmări realizând numai câte un film pe an, actriţa se menţine în topul celor care fac banii să se învârtă în jurul lor. Şi această reputaţie are mari şanse să se menţină şi în viitor. Regizorul rus, laureat al premiului Oscar, a invitat-o pe Angelina Jolie să joace rolul principal în următorul lui proiect cinematografic, o dramă a cărei acţiune se petrece în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Acest film, intitulat “Love and War”, prezintă poveştile de dragoste dintre trei fete dintr-un sat din Basarabia şi trei soldaţi din România, Rusia, respectiv Italia. Filmările vor debuta în primăvara lui 2010, după ce Nikita Mihalkov va termina lucrul la “Burnt by the Sun 2 / Soare înşelător”, o continuare a filmului care a primit premiul Oscar în 1994. “Love and War” este un proiect ruso-italo-moldovean, în care sunt implicaţi şi regizorii italian Francesco Gagliardi şi moldovean Valeriu Jereghi. Dacă va accepta, Angelina Jolie va interpreta rolul profesoarei din sat, care asistă la execuţia familiei sale şi al cărei logodnic a fost ucis la începutul războiului. Celebra actriţă americană nu a confirmat deocamdată prezenţa ei în acest proiect.