Angelina Jolie şi Brad Pitt în vizită Casa Albă

Actorii americani Angelina Jolie şi Brad Pitt s-au întâlnit cu preşedintele american, Barack Obama, miercuri seară, în Biroul Oval de la Casa Albă. Cei doi actori au fost surprinşi în Biroul Oval de fotografii care aşteptau, pe peluza Casei Albe, plecarea preşedintelui american într-o vizită în statul Colorado. Casa Albă a confirmat vizita celor două vedete de la Hollywood. Cuplul se afla la Washington pentru a asista la premiera filmului ”In the Land of Blood and Honey”, regizat de Angelina Jolie, despre crimele de război din Bosnia, care a fost proiectat la Muzeul Holocaustului din capitala americană. Cei doi actori au trecut pe la Casa Albă şi au discutat cu preşedintele Obama despre acţiunile care trebuie iniţiate pentru a preveni comiterea de atrocităţi în masă şi pentru a combate violenţa sexuală contra femeilor. La întâlnirea de la Casa Albă, Brad Pitt a fost văzut mergând sprijinindu-se într-un baston pe care actorul îl foloseşte după ce s-a accidentat recent la schi.

În 2009, preşedintele Obama s-a întâlnit cu Brad Pitt pentru a discuta pe baza proiectelor de reconstrucţie a oraşului New Orleans, după distrugerile provocate de uraganul Katrina. Brad Pitt, în vârstă de 46 de ani, a reprezentat vârful de lance al proiectului ecologic-umanitar Make It Right, care a avut scopul de a construi 150 de case ecologice, rezistente şi la un preţ accesibil, în zonele din New Orleans cele mai afectate de uraganul Katrina, care a distrus acest oraş în 2005.