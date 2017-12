Angelina Jolie şi Brad Pitt, mai aproape de nuntă

Actorul american Brad Pitt a vorbit despre mult aşteptata nuntă a sa cu Angelina Jolie şi a spus va avea loc în curând. ”Resimt o presiune tot mai mare din partea copiilor noştri, care vor ca noi să ne căsătorim, iar eu vreau să fac acest lucru şi, totodată, simt că momentul a venit”, a declarat Brad Pitt, luni seară, la New York, unde a asistat la premiera celui mai recent film al său, ”Killing Them Softly”. ”Momentul este foarte apropiat. Se va întâmpla în curând. Am o presimţire bună faţă de asta”, a adăugat actorul american.

Brad Pitt, în vârstă de 48 de ani, care a petrecut ultimele luni la Londra, filmând pentru un nou lungmetraj, intitulat ”World War Z”, are o relaţie cu Angelina Jolie, în vârstă de 37 de ani, care a început în urmă cu aproximativ şapte ani. Cei doi actori, care au împreună şase copii, s-au logodit în primăvara acestui an. Brad Pitt afirmă că ideea de a se căsători cu partenera lui de viaţă are în continuare o însemnătate foarte mare pentru el. ”Avem o familie, creştem împreună nişte copii. Sunt surprins de cât de mult înseamnă în continuare căsătoria pentru mine, după ce ai avut deja toate aceste lucruri”, a spus actorul american.