Angelina Jolie şi Brad Pitt se contrazic pe motive de sănătate

Toată lumea aşteaptă nunta celor mai atrăgători actori, numai că până şi George Clooney, un burlac convins până odinioară, le-o ia înainte lui Angelina Jolie şi lui Brad Pitt. Se pare că aceştia trec ciclic prin perioade turbulente în relaţia lor, ceea ce explică şi nunta care nu se mai produce. În mod constant, Angelina Jolie şi Brad Pitt se tot ceartă pe motive de... sănătate. Actriţa este supărată că alesul său nu se lasă de fumat şi s-a săturat de scuzele şi minciunile lui Brad Pitt, care nu pare deloc în stare să renunţe la tutun. Potrivit unor surse citate de tabloidele americane, Angelina Jolie a răbfunit zilele trecute, după ce Brad Pitt i-a tot făcut observaţii cu privire la silueta sa. Actorul este îngrijorat că Angelina Jolie este prea slabă şi insistă ca aceasta să recurgă la ajutor specializat, pentru a mai pune câteva kilograme bune în plus, înainte de a suferi a doua operaţie pentru îndepărtarea ovarelor. Cum actriţa şi regizoarea americană nu este de acord cu partenerul de viaţă în ceea ce priveşte greutatea sa, aceasta s-a luat de obiceiul pe care îl consideră ”murdar” de a fuma.

Angelina Jolie este deranjată că Brad Pitt încearcă mereu să o mintă că nu mai fumează, în timp ce el se strecoară mereu să mai tragă un fum. Îl dă de gol şi faptul că se foloseşte de tot felul de pastile mentolate pentru a ascunde mirosul de tutun, iar actriţa i-a spus răspicat că preferă să-l ştie că fumează decât să continue să o mintă. Jenat că a fost descoperit, Brad Pitt i-a făcut noi promisiuni fierbinţi că va încerca să renunțe la fumat. Dacă Brad Pitt pare să lase de la el, actriţa, însă, nu are de gând să-i facă pe plac şi să se îngraşe. În plus, se pare că Angelina Jolie încă nu şi-a informat nici partenerul de viaţă şi nici copiii cu privire la riscurile asociate cu noua operaţie. Subgreutatea actriţei ar putea duce la risc major de atac de cord în timpul operaţiei, variantă de care Brad Pitt se teme cel mai tare. Actorul şi producătorul american i-a reproşat că a rămas doar nişte ”oase înşirate”. Angelina Jolie nu se înfometează, ci are un program mult prea încărcat şi nu îşi acordă suficient răgaz să se odihnească.

Actriţa pare însă să îşi dorească să fie cât mai ocupată în loc să petreacă timp cu anumiţi prieteni ai lui Brad Pitt. Printre cei pe care Angelina Jolie îi evită sunt Quentin Tarantino şi noua sa iubită, Uma Thurman. Pe regizorul american, actriţa îl consideră o influenţă negativă pentru Brad Pitt, în timp ce pe Uma Thurman nu o iartă pentru că în 2003 a acuzat-o pe nedrept că ar fi avut o idilă cu fostul ei soţ, Ethan Hawke. În procesul de divorţ al celor doi actori, echipa de avocaţi tocmită de Uma Thurman a lansat în presă o serie de acuzaţii defăimătoare la adresa lui Ethan Hawke, căruia i se făcea portretul unui soţ adulterin, fiind indicată şi o presupusă idilă cu Angelina Jolie, în timp ce aceştia filmau thrillerul ”Taking Lives”. Informaţia s-a dovedit falsă! Angelina Jolie a evitat întotdeauna o confruntare directă cu Uma Thurman şi nu vrea să audă nici de scuze şi nici de o posibilă prietenie!