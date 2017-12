Angelina Jolie şi Johnny Depp, împreună la premieră

Premiera de la New York a filmului de acţiune ”The Tourist” a atras ca un magnet cinefilii, dar şi o pleiadă de vedete. Toţi ochii au fost însă îndreptaţi spre Angelina Jolie şi partenerul său de viaţă, Brad Pitt. Cuplul de aur de la Hollywood a reuşit să-l eclipseze pe Johnny Depp, la rândul său unul dintre cei mai profitabili şi influenţi actori din Cetatea Filmului. Ca să evite comparaţiile cu Angelina Jolie, partenera de viaţă a lui Johnny Depp a strălucit prin absenţă, ceea ce alimentează zvonurile despre lipsa totală de simpatie de care se bucură frumoasa actriţă din partea Vanessei Paradis. Nu au avut însă nicio problemă să fie mai puţini bagaţi în seamă de fotoreporteri şi admiratori, Paul Bettany, care le dă replica Angelinei Jolie şi lui Johnny Depp, alături de soţia sa, Jennifer Connelly, Brooke Shields şi cântăreaţa Ashanti Douglas, fotomodelul Alessandra Ambrosio şi starleta Tinsley Mortimer.

Johnny Depp are parte de ceva mai puţină mediatizare, mai ales că a fost înlocuit de pe prima poziţie a topului celor mai sexy bărbaţi din lume. Când a fost declarat, anul trecut, cel mai sexy bărbat din lume de către revista ”People”, Johnny Depp a mărturisit cu modestie: ”Ar fi trebuit să fie altcineva ales, nu eu. Am rămas perplex când am aflat. Chiar nu ştiu cum să reacţionez. Sincer, cred că totul este o glumă”. În 2010, Ryan Reynolds i-a luat locul. Întrebat ce părere are, partenerul de viaţă a Vanessei Paradis a declarat în glumă: ”Mă simt efeminat. Simt de parcă am fost doborât la pământ, ca pe ceva oribil. Dar vreau să spun că aşa funcţionează, nu? Cred că pot lucra în continuare, dar voi încerca din nou? Nu! Am muncit atât de mult ca să câştig titlul”.

Acesta nu este însă cel mai jenant moment din carieră. Johnny Depp a declarat că s-a simţit jenat atunci când regizorul Emir Kusturica i-a propus să interpreteze rolul lui Pancho Villa, deoarece actorul nu are origini hispanice. Johnny Depp trebuia să interpreteze rolul Pancho Villa într-un film despre revoluţionarul mexican pe care regizorul Emir Kusturica trebuia să îl filmeze la începutul acestui an. Întrebat de reporterii francezi despre stadiul în care se află acest proiect cinematografic, care părea sigur în 2009, Johnny Depp a declarat: ”Nu se ştie prea bine, am mai vorbit despre acest lucru. Am avut întotdeauna anumite rezerve faţă de un rol care-mi cere să întruchipez un erou naţional al Mexicului, un personaj minunat, incredibil, deşi eu nu sunt hispanic. Am avut mereu sentimentul că acest film ar trebui făcut cu un actor mexican. Nu am mai discutat de mult timp despre acest proiect cu Emir Kusturica. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu acest proiect”.