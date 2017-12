Angelina Jolie, tot mai aproape de retragere

Actriţa americană Angelina Jolie accentuează din nou că este pregătită să renunţe la actorie, pentru a petrece mai mult timp cu cei şase copii pe care îi are cu partenerul ei de viaţă, actorul Brad Pitt. Actriţa, în vârstă de 37 de ani, se jură că este gata să întoarcă spatele Hollywood-ului, pentru că fiii ei încep să intre în adolescenţă. Cel mai mare copil al ei, Maddox, are 11 ani. ”Cred că voi renunţa la actorie, pe măsură ce copiii vor deveni adolescenţi, pentru că vor avea nevoie de mai multă atenţie. Dacă voi renunţa mâine, mă voi simţi foarte bine acasă”, afirmă Angelina Jolie.

Mult aşteptata nuntă a actorilor Brad Pitt şi Angelina Jolie, care alcătuiesc unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood, urmează să aibă loc în curând, după cum a anunţat, la rândul său, artistul american, săptămâna trecută, pe când se afla la New York, unde a asistat la premiera celui mai recent film al său, ”Killing Them Softly”. ”Momentul este foarte apropiat. Se va întâmpla în curând. Am o presimţire bună faţă de asta”, a declarat Brad Pitt. Cei doi, care au o relaţie de şapte ani, s-au logodit în primăvara acestui an.