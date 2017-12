Angelina Jolie versus Catherine Zeta-Jones

Actriţele Angelina Jolie şi Catherine Zeta-Jones concurează pentru a obţine rolul principal într-un film inspirat de viaţa şi cariera celebrei Elizabeth Taylor, potrivit unor surse din industria cinematografică de la Hollywood. Atât Angelina Jolie, cât şi Catherine Zeta-Jones, ambele laureate cu Oscar, se află în negocieri pentru rolul principal din acest film, care va fi produs pe baza biografiei ”Furious Love: Elizabeth Taylor, Richard Burton and the Marriage of the Century”, scrisă de Sam Kashner şi Nancy Schoenberger. Potrivit unor surse de la Hollywood, Russell Crowe, Clive Owen şi Colin Farrell se află printre numele mari avute în vedere pentru a-l interpreta pe Richard Burton. Mike Nichols şi-ar fi exprimat deja intenţia de a regiza acest proiect cinematografic.