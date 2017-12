Angelina Jolie visează la o colaborare cu Pedro Almodovar

Frumoasa actriţa americană Angelina Jolie i-a smuls regizorului Pedro Almodovar promisiunea unei colaborări viitoare, după ce l-a întrebat, pe covorul roşu, pe renumitul cineast spaniol dacă doreşte să o distribuie într-un film al său. În timp ce răspundeau întrebărilor jurnaliştilor şi pozau pe covorul roşu, cu ocazia unui eveniment organizat sâmbătă, la Egyptian Theatre din Los Angeles, Angelina Jolie şi Pedro Almodovar s-au oprit din interviurile pe care le acordau, pentru a se saluta şi a sta de vorbă. „Într-o bună zi, când toate aceste camere de filmat nu vor mai fi aici, vom găsi oare un proiect pentru a face un film împreună?”, a întrebat actriţa americană. „Da, absolut”, i-a răspuns cineastul spaniol.

Cele două vedete au participat, sâmbătă, la o masă rotundă a regizorilor nominalizaţi la Globul de Aur pentru cel mai bun film într-o limbă străină, organizată la Egyptian Theatre. Angelina Jolie este nominalizată la această categorie cu debutul ei regizoral „In the Land of Blood and Honey”, iar Pedro Almodovar a fost nominalizat pentru cel mai recent film al său, „La piel que habito / Pielea în care trăiesc”. Cu cele 18 lungmetraje ale sale, Pedro Almodovar a construit cea mai admirată filmografie din cinematografia spaniolă după Luis Bunuel şi a lansat o întreagă generaţie de actori spanioli precum Antonio Banderas, Carmen Maura, Victoria Abril sau Penelope Cruz. În afara premiului Oscar pentru „Hable con ella / Vorbeşte cu ea”, Pedro Almodovar a fost recompensat cu patru premii Cesar şi cu două premii Goya. Singurul trofeu major care i-a scăpat este Palme d\'Or, decernat la Festivalul de la Cannes, unde a primit însă premiul pentru regie pentru „Todo sobre mi madre / Totul despre mama mea” în 1999 şi cel pentru scenariu pentru „Volver” în 2006.