Anglia, ultima sfert-finalistă de la CM

Marţi seară a fost stabilit şi ultimul meci din sferturile de finală de la World Cup 2018. Suedia va întâlni Anglia, sâmbătă, 7 iulie, de ora 21.00, la Sochi, englezii depăşind, pe stadionul „Spartak” din Moscova, Columbia, după prelungiri şi lovituri de departajare, în ultima întâlnire din optimi. Anglia a deschis scorul prin golgheterul Harry Kane, în minutul 57, din penalty, atacantul englez ajungând la cota şase în ierarhia marcatorilor, iar fundaşul columbian Yerry Mina a egalat în minutul 90+3. S-a ajuns la loviturile de departajare, unde Harry Kane, Rashford, Trippier şi Eric Dier au înscris pentru Anglia, iar Radamel Falcao, Cuadrado şi Muriel au punctat pentru Columbia. Uribe a trimis mingea în bara transversală şi Pickford a respins balonul şutat de Bacca, astfel că intervenţia lui Ospina la şutul lui Henderson nu a fost suficientă, Anglia eliminând Columbia.

Scor final: Columbia - Anglia 1-1 şi 3-4 la loviturile de departajare.

Au evoluat următoarele formaţii - Columbia (selecţioner: Jose Pekerman): Ospina - Arias (116 C. Zapata) , Yerry Mina, D. Sanchez, Mojica - Barrios, C. Sanchez (79 Uribe), Lerma (61 Bacca) - Cuadrado, Falcao (cpt.), Quintero (88 Muriel); Anglia (selecţioner: Gareth Southgate): Pickford - Walker (113 Rashford), J. Stones, Maguire - Trippier, Dele Ali (80 E. Dier), Henderson, Lingard, A.Young (102 D. Rose) - Sterling (88 Sterling), H. Kane (cpt.). Cartonașe galbene: Barrios, Arias, C. Sanchez, Falcao, Bacca, Cuadrado / Henderson, Lingard. Meciul a fost arbitrat de Mark Geiger (SUA).