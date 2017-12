Angus T. Jones, un adolescent milionar

Interpretul personajului Jake Harper din serialul „Two And A Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, Angus T. Jones, va fi plătit cu 8,3 milioane de dolari pentru următoarele două sezoane ale acestui popular serial de televiziune. Contractul, semnat în luna mai a acestui an, când Angus T. Jones avea doar 16 ani, va trebui să fie mai întâi avizat de Curtea Superioară din Los Angeles, deoarece actorul este minor. Potrivit acestor documente, Angus T. Jones va câştiga 300.000 de dolari pe episod, fiecare episod are o durată de 30 de minute, în următoarele două sezoane ale serialului, 26 de episoade în total. Aolescentul va primi şi un bonus adiţional de 500.000 de dolari, ridicând astfel valoarea totală a contractului său la suma de 8,3 milioane de dolari pentru sezoanele 2010-2011 şi 2011-2012.

Serialul de televiziune „Two And A Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, produs de postul CBS, l-a propulsat şi pe Charlie Sheen în postura de cel mai bine plătit actor de televiziune din toate timpurile. Charlie Sheen şi-a renegociat şi el contractul cu producătorii show-ului, urmând să primească două milioane de dolari pe episod, circa 52 de milioane de dolari în total, pentru următoarele două sezoane.