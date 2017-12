Ani grei de detenţie pentru violarea propriei fiice

Curtea de Apel Constanţa a respins, ieri, apelul declarat de Enver Ziadin, de 40 ani, din localitatea constănţeană Independenţa, împotriva condamnării sale la 17 ani de închisoare pentru violarea propriei fiice, în vîrstă de 14 ani. Magistraţii au ajuns la concluzia că bărbatul este vinovat de acuzaţiile aduse şi au menţinut sentinţa instanţei de fond. Reamintim că Enver Ziadin a fost trimis în judecată în luna septembrie a anului trecut, în stare de libertate, întrucît magistraţii Tribunalului şi Curţii de Apel Constanţa au considerat, la acel moment, că nu există probe suficiente pentru a-l trimite după gratii. Lăsat liber, bărbatul a făcut presiuni asupra fetei batjocorite pentru a-şi retrage plîngerea, ameninţînd-o cu moartea dacă nu îşi schimbă declaraţia. Copila i-a anunţat pe poliţiştii din localitate, care au adunat dovezile necesare încarcerării lui Ziadin şi le-au prezentat procurorilor Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa. După ce au mai strîns alte probe, oamenii legii au cerut instanţei arestarea individului, pe numele acestuia fiind emis un mandat în lipsă întrucît a dispărut de la domiciliu. Însă la cîteva ore de la emiterea mandatului, în martie anul acesta, Enver Ziadin a fost reţinut de poliţiştii din Independenţa şi încarcerat în arestul IPJ Constanţa. Potrivit rechizitoriului, în luna mai 2008, Aiten G., fiica lui Enver Ziadin, a hotărît să rupă tăcerea şi a povestit la Poliţie calvarul prin care trece de aproape un an, de cînd se află în grija tatălui. Fata le-a dezvăluit oamenilor legii că în noiembrie 2007, tatăl ei ar fi batjocorit-o după ce a ameţit-o cu un spray paralizant. În plus, adolescenta a declarat că, în februarie 2008, Ziadin a profitat de ea din nou, în grajdul din curtea casei unde locuieşte împreună cu alţi trei fraţi. Fata a descris cu lux de amănunte clipele de groază prin care a trecut cînd bărbatul i-a rupt cu brutalitate pantalonii şi lenjeria intimă şi apoi a siluit-o. Procurorii constănţeni au început urmărirea penală împotriva lui Enver Ziadin sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de viol şi loviri şi alte violenţe şi au propus instanţei arestarea lui, respinsă la acea dată. În timpul procesului, bărbatul nu a recunoscut acuzaţiile ce i se aduc. Din cazierul său reiese că, în 2001, Ziadin a fost condamnat de Tribunalul Constanţa pentru violarea surorii concubinei sale, tot în vîrstă de 14 ani.