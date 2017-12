Două capitole din legea de funcţionare a Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au fost declarate neconstituţionale de către judecătorii Curţii Constituţionale a României (CCR), fiind admise o serie de excepţii de neconstituţionalitate ridicate de avocata Alice Drăghici în cazul Şerban Brădişteanu. Potrivit avocatei, efectul deciziei CCR este o reducere a activităţii ANI. CCR a declarat neconstituţionale capitolele I şi VI din Legea 144/2007 iniţiată de fostul ministru al Justiţei Monica Macovei. În urma acestei decizii, singurele atribuţii legale ale ANI rămân depozitarea declaraţiilor de avere şi amendarea celor care nu le depun la timp. Potrivit avocatei, “toate dosarele trimise în instanţă de ANI trebuie clasate şi toate dosarele trimise la instanţa de contencios administrativ trebuie închise”. Preşedintele ANI, Alexandru Macovei, nu a comentat decizia CCR. În cei trei ani de funcţionare, contestata ANI a fost un fel de sperietoare pentru demnitari şi nu numai, vizaţi fiind adversarii politici ai PDL-ului şi ai lui Traian Băsescu. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, fostul ministru al Mediului Nicolae Nemirschi, preşedintele CNSAS, Mircea Dinescu se numără printre numele sonore de care şi-au legat activitatea inspectorii ANI, care s-au îndreptat şi împotriva unor parlamentari PSD şi PNL. În cazul lui Radu Mazăre, inspectorii ANI au făcut nenumărate eforturi, pe bani publici, pentru a fabrica dosare. S-a finanţat chiar şi o expediţie în Brazilia pentru a se căuta aşa-zisele proprietăţi ale lui Mazăre, fără vreun rezultat. Avocatul primarului Mazăre, Ioana Focşa, a declarat că, săptămâna viitoare, urma să aibă, la Galaţi, două procese cu ANI, ocazie cu care dorea să invoce o serie de excepţii de neconstituţionalitate. „Ne-au luat-o alţii înainte şi nu pot decât să mă bucur de deciza CCR. Consider că este o decizie înţeleaptă, care nu face decât să confirme că ANI a funcţionat în baza unor reglementări dincolo de lege”, a declarat Ioana Focşa. La rândul său, primarul Mazăre, una din ţintele favorite ale ANI, a declarat: „Nu eram speriat de aceste dosare. Ba chiar aşteptam răspunsul la dosarul de verificare a averii mele, în care au râcâit şi verificat timp de şase luni, fără a-mi da vreun răspuns. Probabil că nu le ieşea la socoteală, le ieşea totul bine şi le era ruşine să recunoască în public. Probabil nu aveau permisiunea să recunoască. Sigur, avocaţii se vor ocupa să vadă şi să ceară explicaţii despre modul în care am fost anchetat de o instituţie care nu era constituţională. Trecem printr-o perioadă de mare criză şi noi avem ţara transformată în anchetaţi şi anchetatori. La noi se cheltuiesc bani cu nemiluita pe anchete comandate politic, în timp ce ar trebui să facem cu totul şi cu totul altceva ca să nu ajungem să urmăm soarta grecilor. Vă reamintesc că, ultima oară, ANI dorea să ancheteze 20 de contracte la Primăria Constanţa, dar şi o licitaţie verificată de patru instituţii de control, despre care instanţa spune că a fost perfect legală. Cheltuim banii pe anchete. Dar, asta-i ţara lui Băsescu. Să ne trăiască!”. Dacă ieri aflam că profesorul trăsnit în… drept, Emil Boc, a fost declarat repetent la drept constituţional, reuşind performanţa ca în doar câteva luni să adopte trei acte normative neconstituţionale, azi a venit rândul fostului ministru Macovei să afle că legea pe care a promovat-o a funcţionat timp de trei ani în afara legii. Lege despre care, de la bun început, s-a spus că nu urmăreşte decât să faciliteze instaurarea unei instituţii de poliţie politică, la cheremul şefului statului. Nu mare ne-ar fi mirarea ca, în scurt timp, să aflăm că întreg Guvernul Boc este neconstituţional… Actualii şefi de servicii de deconcentrate din România sunt deja instalaţi neconstituţional.