ANI l-a reclamat pe Mazăre la DNA înainte să-și verifice acuzele

Agenția Națională de Integritate (ANI), instituția care are deja mari probleme de imagine, și-a făcut încă un deserviciu, acuzându-l pe primarul Constanței, Radu Mazăre, de lucruri pentru care, în 2009, autoritățile statului au spus că nu se face vinovat. Din acest motiv, inspectorul ANI - Elena Galan - va fi recuzat, primarul spunând că îi va face plângere penală pentru abuz în serviciu, pentru că nu a respectat termenul impus conform legii, și îi va cere daune morale. Radu Mazăre a declarat, ieri, că a primit, luni, prin poștă, o adresă din partea ANI în care i se cere ca în 15 zile să răspundă unor acuzații de conflict de interese. Mai exact, ANI îl acuză pe Mazăre că, „în calitate de reprezentant al municipiului Constanța, a semnat cinci contracte și un acord-cadru între Primăria Constanța și două societăți comerciale (SC Conpress Holding SRL și SC Soti Cable Neptun SRL), care îl au ca asociat pe Sorin Strutinsky, persoană cu care Radu Mazăre se află în relații comerciale în alte opt societăți comerciale“. În aceeași adresă, inspectorul ANI spune că, dacă în 15 zile Radu Mazăre nu va aduce lămuriri pentru aceste acuzații, va sesiza instituțiile statului. Primarul Constanței spune că a primit luni adresa din partea ANI și tot luni a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție (DNA), fără ca inspectorul să mai fi așteptat cele 15 zile stipulate conform legii în care Mazăre ar fi putut răspunde. Prin urmare, primarul Constanței a declarat, ieri, că va reacționa față de atitudinea inspectorului ANI și a spus și ce argumente i-ar fi adus, care, cel mai probabil, ar fi făcut ca DNA să nu mai fie sesizată. Însă a devenit deja o normalitate ca, în România, justiția să se facă în presă și nu în instanțele de judecată. Asta pentru că, dintr-un stat de drept, România a ajuns, în ultimii 10 ani, un stat de anchetați și cercetați.

GRABA ÎI ADUCE O PLÂNGERE PENALĂ Primarul a spus că acuzații similare i-au fost aduse de ANI și în 2009. „ANI m-a reclamat în 2009 pentru același lucru, respectiv pentru faptul că Primăria a semnat contracte cu SC Soti Cable Neptun SRL și SC Telegraf Advertising SRL, unde acționar este Sorin Strutinsky, iar eu sunt acționar în alte firme cu el. M-a reclamat pentru conflict de interese, susținând faptul că, dacă eu sunt acționar cu Strutinsky la hotelul Flora, înseamnă că am relații comerciale și, ca atare, sunt în conflict de interese. Această reclamație a ajuns la DNA la București, care a verificat, a pus și Curtea de Conturi să verifice și, în 2012, a dat o rezoluție contrasemnată și de șeful de secție al DNA, în care spune că acea calitate a mea de acționar la hotelul Flora și la celelalte firme nu presupune efectuarea de relații comerciale între noi. Ca atare a dispus neînceperea umăririi penale. În plus, rezoluția DNA a fost confirmată și de Curtea de Apel Galați“, a declarat Mazăre. Prin urmare, primarul a spus că, dacă inspectorul ANI nu s-ar fi grăbit, ar fi primit aceste documente și ar fi înțeles că nu are sens să continue demersul. „Pentru că s-a grăbit, o voi recuza ca inspector, o să-i fac plângere penală pentru abuz în serviciu pentru că nu a respectat termenul și îi voi cere daune. Eu am mai cerut o dată daune de la ANI și am și câștigat“, a explicat Mazăre.

REACȚII La rândul său, preşedintele Soti Cable Neptun SRL, Sorin Strutinsky, a explicat, printr-un comunicat de presă, că Radu Mazăre nu mai este acționar în firmele la care face referire ANI din 2002, fapt care poate fi verificat și la Oficiul Național al Registrului Comerțului. „Soti Cable Neptun SRL nu a evidenţiat şi distribuit niciodată dividende. Prin urmare, nici eu şi nici vreun alt acţionar n-am fost beneficiarii vreunui folos material de la companie. Contractele la care face referire comunicatul ANI au fost rezultatul unui proces legal de licitaţie publică. Prin urmare, date fiind procedura legală deplin respectată şi realitatea că nimeni nu a obţinut, direct sau indirect, vreun folos patrimonial, consider că prevederile articolelor pe care se bazează sesizarea ANI nu sunt aplicabile. Sunt încrezător că, dacă va fi cazul, justiţia se va pronunţa şi va dovedi că demersul ANI nu are temei. De altfel, este evident că ANI, în mod absolut tendenţios, părtinitor şi fără ca cineva să-şi asume responsabilitatea, declanşează încă o dată hărţuirea împotriva lui Radu Mazăre, în condiţiile în care, într-o situaţie similară, a pierdut ruşinos la Curtea de Apel, dar nici atunci şi, evident, nici acum, nimeni de la ANI nu dă socoteală pentru nimic“, a declarat Strutinsky. La sfârșitul materialului, puteți citi integral comunicatul de presă remis de președintele Soti Cable Neptun SRL, Sorin Strutinsky.

Acțiunile ANI: un fanatism care frizează demența

Acuzațiie aduse de ANI lui Radu Mazăre au fost dezbătute de Adriana Teodoru în cadrul emisiunii “Știrea Zilei” la Neptun TV, alături de invitații săi: directorul executiv al Neptun TV, Dan Dumitru, conf. univ. dr. Mariana Cojoc și consultantul politic Camelia Spătaru. „ANI afișează o atitudine discreționară. În condițiile în care inspectorul ANI nu a avut răbdarea necesară să aștepte să se scurgă cele 15 zile în care Radu Mazăre i-ar fi putut răspunde la acuzații, despre ce vorbim? Pentru ANI nu contează nimic. Inspectorii acționează așa pentru că pot și pentru că vor, atunci când vor. Putem să amintim cazul Mircea Diaconu, în care au devenit ridicoli. Riscau să provoace mișcări de stradă, doar, doar vor reuși să-l execute. E vorba despre un fanatism care frizează demența. De ce? Pentru că nu dau socoteală și nu se tem. Au primit asigurări că sunt protejați și trebuie să meargă înainte”, a declarat Dan Dumitru. Directorul executiv al televiziunii a mai spus că trăim vremuri în care statul, prin toate instituțiile sale, nu mai ține cont de nimic, nu mai are măsură, nu mai are discernământ și dă năvală peste tot. După ei potopul. În opinia sa, toate acțiunile ANI sunt generate de dorința obsesivă ca România să primească un raport MCV favorabil. „Pilonii în funcție de care raportul MCV poate fi favorabil sunt: ANI, DNA, ICCJ, iar în cazul de față am putea vorbi despre victime colaterale ale unui raport favorabil pentru România în urma căruia țara noastră ar putea deveni membră Schengen. Cinic vorbind am putea spune că dacă într-un final România va fi parte a spațiului Schengen, probabil că merită orice”, a completat Dan Dumitru, adăugând însă că nimeni nu pune la îndoială vreo autoritate a statului român sau nevoia existenței sale. A punctat însă că, în cazul acuzațiilor ce îi sunt aduse lui Radu Mazăre nu există temei, cu atât mai mult cu cât într-o situație identică a fost dat un răspuns, chiar dacă el nu este favorabil ANI. La rândul său, analistul politic Camelia Spătaru a spus că, în opinis sa, ANI “are un fel de obsesie în ceea ce-l privește pe Radu Mazăre”. „Este un soi de răfuială personală. Faptul că vii cu aceleași acuzații după ce anterior ai pierdut un proces mi se are că frizează absurdul”, a spus Camelia Spătaru.

Comunicat de presă

În calitate de preşedinte al Soti Cable Neptun SRL şi ca urmare a menţionării numelui meu şi al companiei, de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI), în comunicatul care anunţă public cererea sa către DNA ca primarul Constanţei, Radu Mazăre, să fie cercetat pentru conflict de interese, pentru restabilirea deplină a adevărului, aduc la cunoştinţa opiniei publice următoarele fapte:

1. Soti Cable Neptun SRL este una dintre cele mai vechi televiziuni din țară. A fost înfiinţată în 1993. Peste 1.000 de jurnalişti, unii nume celebre astăzi, au trecut în timp prin studiourile Neptun TV. Astăzi, Soti Cable oferă salarii, plăteşte taxe şi impozite la zi pentru 200 de jurnalişti şi, ca majoritatea entităţilor media din România, se străduieşte să supravieţuiască în beneficiul telespectatorilor săi.

2. Radu Mazăre a ieşit din acţionariatul Soti Cable Neptun SRL acum 12 ani. În 2002, eu, Gabriel Sorin Strutinsky, am cumpărat părţile sale sociale. Această modificare s-a înregistrat atât în statutul companiei, cât şi la Registrul Comerţului. Cu un efort minim, oricine poate obţine confirmarea acestei realităţi.

3. Soti Cable Neptun SRL nu a evidenţiat şi distribuit NICIODATĂ dividende. Prin urmare, nici eu - ca persoană - şi nici vreun alt acţionar n-am fost beneficiarii vreunui folos material de la companie. Stau mărturie bilanţurile Soti Cable Neptun SRL, care sunt publice la ANAF pentru oricine doreşte să verifice.

4.Contractele la care face referire comunicatul ANI au fost rezultatul unui proces legal de licitaţie publică. Astfel, anunţul public al licitaţiei, după ce caietul de sarcini a fost verificat/avizat de ANRMAP, a fost postat pe SEAP în 19.09.2012, cu numărul138963 - licitaţie deschisă (anunţ postat pe publicitatepublica.ro).

5. Licitaţia s-a organizat în 8.11.2012 şi s-a desfăşurat în faţa unei comisii formate din cinci membri. Evaluarea şi stabilirea rezultatului s-au făcut cu deplina respectare a legislaţiei în vigoare. În 26.11.2012 am primit comunicarea şi am fost informaţi că se anulează procedura, deoarece nu au fost respectate prevederile art. 58 (1), din OUG 34/2006, în sensul că autoritatea contractantă - în cazul nostru Primăria Municipiului Constanţa - nu a respectat obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet. În 8.12.2012 s-a comunicat reluarea licitaţiei prin anunţul cu nr. 140987/8.12.2012 (publicitatepublica.ro) şi anunţul de participare JOUE 2012/S 239-394266 - pagina proprie de internet www.primaria-constanta.ro. Procesul-verbal de deschidere a ofertelor are numărul de înregistrare 10882/24.01.2013. În 28.01.2013, Soti Cable Neptun SRL a primit comunicarea rezultatului la procedura cu nr. 12517/28.01.2013, prin care oferta sa a fost declarată câştigătoare. Acordul-cadru de prestări servicii cu nr. 16652 s-a semnat la 4.02.2013. Potrivit normelor legale, la 05.02.2013, pentru primul an de execuţie s-a semnat contractul subsecvent nr. 17273, cu o durată de valabilitate de 12 luni. În temeiul acestui contract subsecvent, Soti Cable Neptun SRL a prestat serviciile comandate, a livrat dovezile execuţiei stipulate în termenii contractului, a facturat. Totalul încasărilor acestui contract reprezintă aprox. 7% din totalul veniturilor anului 2013 ale companiei.

6. Prin urmare, date fiind procedura legală deplin respectată şi realitatea că nimeni nu a obţinut, direct sau indirect, vreun folos patrimonial (nici Radu Mazăre, pentru că nu mai este acţionar din 2002, şi nici eu sau alt acţionar, pentru că nu s-au dat dividende la Soti Cable Neptun SRL), consider că prevederile articolelor pe care se bazează sesizarea ANI (art. 301 Cod Penal şi art. 12 din Legea 78/2000) nu sunt aplicabile. În plus, calitatea de acţionari într-o firmă nu implică obligatoriu şi raporturi comerciale între ei - evidenţă confirmată de instanţe. Altfel spus, acţiunea ANI este netemeinică. Sunt încrezător că, dacă va fi cazul, justiţia se va pronunţa şi va dovedi că demersul ANI nu are temei. De altfel, este evident că ANI, în mod absolut tendenţios, părtinitor şi fără ca cineva să-şi asume responsabilitatea, declanşează încă o dată hărţuirea împotriva lui Radu Mazăre, în condiţiile în care, într-o situaţie similară, a pierdut ruşinos la Curtea Apel Galați... dar nici atunci şi, evident, nici acum, NIMENI de la ANI nu dă socoteală pentru nimic! Ca om de afaceri, nu pot să nu observ cum, în ultimii 25 de ani, au luat fiinţă nenumărate instituţii care ne avizează şi controlează încât aproape au ajuns să fie mai mulţi decât noi, cei care producem plusvaloare. Chiar nu aveţi ruşine? Sau vreţi să plecăm din ţară? Dacă nu ne mai găsiţi la următorul control, ce faceţi? Nu mai există respect în această ţară pentru muncă, pentru continuitate, a început să fie mai mult un dispreţ la adresa celor care, în aceste vremuri, abia îşi trag sufletul, sufocaţi de impozite, blocări de conturi, insolvenţe, călcaţi de toate organele de control, atitudini în general arogante şi discreţionare din partea majorităţii reprezentanţilor statului român, la toate nivelele. Măsurile se aplică, de cele mai multe ori, în defavoarea agentului economic - trăiască lupta în numele statului!

Prezumţia de nevinovăţie din comunicate, în realitate, nu există: în România, dacă un funcţionar apucă să-ţi facă un proces-verbal tâmpit, până la Curtea Supremă nu-l schimbă nimeni, pentru că, nu-i aşa, ar fi suspect! În realitate, nu există răspundere şi profesionalism de jos în sus, în toate instituţiile statului. De ce ei nu plătesc pentru răul făcut, pentru banii cheltuiţi din impozite? Ei pot terfeli imaginea unor instituţii (de stat, ca şi ele), a unor firme, a unor oameni, fără pic de ruşine şi resentimente, din comoditate sau angajament, din lene sau prostie etc. pentru că NU RĂSPUND PENTRU FAPTELE LOR! Este mare păcat că sunt indivizi ascunşi în spatele instituţiilor statului român care nu fac altceva decât să distrugă munca unor oameni, în numele unor idealuri (pe care ei înşişi le încalcă procedând în acest fel), rezultatul final fiind promovarea intereselor străine de România şi distrugerea oamenilor de afaceri români, a locurilor de muncă generate de aceştia. Unde, spre ce ne îndreptăm, mă întreabă prietenii, cunoştinţele?! Credeţi că cei care dispun, cercetează şi acuză ştiu? Habar nu au. Mulţi dintre ei nu înţeleg, le pute totul şi le e suspect, terfelesc şi nu ţin cont de nimic, suprema lor satisfacţie este să fie avansaţi sau menţionaţi în vreun articol şi, dacă e din străinătate, se mândresc cu el!!! Au ajuns să cheltuiască bani publici pentru autoaprecieri! Şi cum râd străinii de noi! Ne dăm seama unde am ajuns? Fraţilor, anchetaţi, în umbră, dar când loviţi, să fie clar, altfel vă faceţi de râs! Şi nu cheltuiţi cu nemiluita, pentru că NOI plătim impozite nu ca să vă lăfăiţi voi în presupuneri, salarii, pensii, stimulente şi alte facilităţi. Salariile voastre sunt cel puţin duble faţă de cât pot eu, ca privat, plăti oamenii! Nu asta înseamnă funcţionarea statului. Şi nu înţeleg de ce sunteţi ETERNI?! Nu sunt alţii mai buni?

Sunt multe legi care trebuie regândite în ţara noastră, să fie clar, să nu lase loc de interpretare acestor oameni care fac dosare pentru a justifica existenţa instituţiei în sine doar prin numărul acestora. Dacă Parlamentul va avea curajul să clarifice situaţia incompatibilităţilor, mai mult de jumătate din munca acestei Agenţii de Integritate se va dovedi că a fost dintr-un exces de zel, pentru că nu se poate cataloga altfel situaţia în care unui ales direct (primar sau preşedinte de Consiliu Judeţean) i se pretinde că ar fi incompatibil când participă (neretribuit) în Adunările care decid ce se întâmplă cu banii, bunurile şi serviciile comunităţii care l-a ales şi pentru care răspunde atât administrativ și penal, cât şi politic. Parlamentul, Guvernul şi Preşedintele ales au rolul să ne facă pe noi, românii, să ne simţim acasă, la noi în ţară! ACASĂ, nu toleraţi ca piaţă de consum pentru alţii.

Gabriel Sorin Strutinsky,

Preşedinte SOTI CABLE NEPTUN SRL