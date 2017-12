ANI va explica instanţei cum este cu incompatibilitatea

Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat, ieri, că a contestat în

instanţă decizia ANI conform căreia el ar fi incompatibil cu funcţia publică pe care o ocupă. În opinia ANI, Constantinescu are „vina” de a fi făcut parte, în perioada 20 iunie 2008 - 23 martie 2009, din adunarea generală a acţionarilor RAJA SA, în calitate de reprezentant desemnat al judeţului. Nicuşor Constantinescu a afirmat încă din 24 aprilie, când a fost emis actul ANI, că nu se poate ca un preşedinte de CJ să fie incompatibil cu funcţia pentru care a fost ales. „Eu am fost ales să reprezint interesele oamenilor, iar RAJA SA este companie la care CJC este acţionar principal alături de primarii şi preşedinţii de CJ din judeţele în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Mai mult, de acuzaţiile ce mi se aduc am aflat din presă, pentru că nu am primit personal, aşa cum ar fi fost firesc, o comunicare“, a declarat Constantinescu la acea vreme. (C.M.)