Anii 60, sărbătoriţi la American Corner

Centrul American Corner din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa organizează, pe 16 februarie, manifestarea intitulată „All zou need is love: the 60’s” (Nu ai nevoie decât de iubire: anii ’60). Activitatea, care îi va avea invitaţi pe elevii Liceului Teoretic „Ovidius” din Constanţa, sărbătoreşte America anilor ’60. Participanţii vor urmări prezentarea realizată de Adelina Vartolomei, doctorand în cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea „Ovidius”, din care vor afla mai multe informaţii despre perioada respectivă. De asemenea, va fi vizionat filmul „Across the Universe”, realizat după un scenariu original ce are la bază o poveste de dragoste fictivă din anii \'60, în mijlocul protestelor anti-război, a luptei pentru libertatea cuvântului şi respectarea drepturilor civile, şi a revoluţiei rock and roll. Pe 17 februarie, elevii Colegiului naţional „Constantin Brătescu” vor participa la acţiunea intitulată „What America Needs: The New President” (Ceea ce are nevoie America: Noul preşedinte), care le va oferi participanţilor mai multe informaţii despre cultura americană. Filmul documentar „Barack Obama” (2008) va completa prezentarea moderatorului activităţii, Adelina Vartolomei, prin evidenţierea traiectoriei preşedintelui american. În incheirea fiecărui eveniment, vor fi oferite participanţilor materiale informative despre viaţa şi cultura americană, precum şi diplome de participare la activitate.