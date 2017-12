Ca orice artişti autohtoni care se respectã, şi componenţii trupei “Animal X” şi-au luat o vacanţã de cîteva zile dupã sãrbãtori, pentru a se odihni, ştiut fiind faptul cã luna decembrie este o perioadã extrem de solicitantã din punct de vedere concertistic. Chiar dacã s-au relaxat la început de an, membrii formaţiei au revenit în studio, pentru a se reapuca de lucru, artiştii avînd în plan scoaterea pe piaţã a unui nou material discografic semnat “Animal X”. “Lucrãm deja la un remix al piesei , care va apãrea, în curînd, pe o compilaţie. În plus, am finalizat albumul Corinei, chiar şi un clip care este produs la noi în studio. Sperãm ca şi viitorul album sã fie pe placul fanilor, mai ales cã piesa se aflã în atenţia fanilor, fiind apreciatã atît de public, cît şi de specialişti”, a mãrturisit Alex, alias Şopîrlã, unul dintre componenţii trupei.