Animalele de companie, abandonate din cauza costurilor ridicate de îngrijire

Animalele de companie sînt cei mai buni prieteni ai omului, însă nu şi în perioade dificile din punct de vedere financiar, avînd în vedere că sute de australieni le abandonează, de cele mai multe ori din cauza costurilor prea mari necesare îngrijirii lor. Agenţia australiană de protecţie a drepturilor animalelor, Royal Society for the Protection of Animals (RSCPCA), a precizat că motivaţiile legate de costurile foarte mari pentru îngrijirea animalelor figurează actualmente pe locul al patrulea în topul cauzelor pentru care oamenii îşi abandonează animalele în adăposturi. Anul trecut, costurile erau pe poziţia a opta în topul motivelor abandonării animalelor de companie. “Mulţi oameni nu mai au bani de cheltuit. Din păcate, condiţiile economice sînt din ce în ce mai grele”, a declarat Michael Beatty, purtătorul de cuvînt de la RSCPCA.

Chiar dacă RSCPCA nu a dispus de o monitorizare imediată a numărului de animale abandonate, Beatty a precizat că adăposturile din Brisbane au primit cel puţin 350 de animale abandonate, anul acesta, de aproape două ori mai multe decît în perioada similară a anului trecut. Michael Beatty a explicat că din ce în ce mai multe animale de companie sînt abandonate din cauza lipsei proprietăţilor de închiriat. “Odată cu creşterea preţurilor chiriilor şi lipsa imobilelor de închiriat, proprietarii nu acceptă chiriaşii cu animalele de companie, ceea ce este, într-adevar, mare păcat”, a spus el. RSCPCA estimează că o persoană care deţine un animal de companie plăteşte aproximativ 1.700 de dolari australieni (1.500 dolari americani) pe an pentru întreţinerea acestuia. Potrivit PetNet, site care promovează responsabilitatea persoanelor cu animale de companie, Australia este una dintre ţările cu cei mai mulţi deţinători de animale din întreaga lume.