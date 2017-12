Animalul politic

Timp de trei zile, toţi comentatorii, analiştii, ziariştii sau politicienii au întors pe toate feţele ultimele declaraţii ale preşedintelui Băsescu. Nu puteai răsfoi un ziar fără să nu întîlneşti un articol despre şeful statului. Pe orice canal de televiziune te-ai fi mutat, cu excepţia celor porno, auzeai discuţii aprinse despre Traian Băsescu. În ceea ce priveşte posturile de radio, deşi eu ascult numai muzică, sînt sigur că nu au ratat subiectul. Ce să mai spun despre telegramele, faxurile şi mail-urile agenţiilor internaţionale de presă, apărute pe Internet?... A fost o inflaţie sufocantă de ştiri prezidenţiale, pur şi simplu! Eu am preferat să am răbdare, ca de obicei, pentru că rămîn fidel principiului gazetăresc, despre care am mai scris la această rubrică, anume cel conform căruia un editorialist nu trebuie să se grăbească să-şi dea cu părerea asupra unor informaţii prea fierbinţi, deoarece riscă să se frigă cu peniţa stiloului, fiindcă un comentator nu face treaba ştiristului…

Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a petrecut duminică, în România, şi luni, la Paris, la întîlnirea cu românii din cea mai anticomunistă diaspora, reprezintă, în mod neoficial şi neconstituţional, debutul campaniei lui Traian Băsescu la viitoarele alegeri prezidenţiale, din poziţia de candidat, dar cu statut de preşedinte în exerciţiu. Asta este o lovitură de maestru viclean, pe care nu ştiu dacă Băsescu şi-a regizat-o singur, cu toate că niciunul dintre consilierii de la Cotroceni nu pare să depăşească nivelul de „aurea mediocritas” al machiavelicului lor stăpîn. Scenariul a fost aproape perfect!

Cu ocazia celei de a doua ediţii a „Porţilor deschise” de la Cotroceni, Băsescu a făcut o navetă de cîteva ore, pînă în Maramureş şi înapoi, cu avionul prezidenţial, adică pe banii contribuabililor. Acolo s-a scăldat electoral în prima baie de mulţime şi a promis, atenţie, că va reveni la anul cu acelaşi clop şi cu aceeaşi bundiţă, încheind cu sloganul, niţel modificat din motive de criză: „(Să dea Dumnezeu) Să trăiţi bine”! E clar, nu-i aşa!?... Întors la Bucureşti, el a ajuns la Cotroceni într-un moment de vîrf, cînd toată curtea şi întregul palat erau pline de oameni aflaţi în vizită. În timp ce televiziunile transmiteau deja imagini din Maramureş, Băsescu făcea a doua baie electorală de mulţime, ce a fost văzută de restul ţării la ştirile din seara aceleiaşi zile. Nu vreau să uit nici fanfara prezidenţială, pentru că a fost prima oară cînd au lăsat eticheta la o parte şi au cîntat, dansînd, un fel de „foxtrot al animalului politic”! Între aceste două evenimente mediatice s-a intercalat interviul de peste o oră, ca durată, care a ţinut capul de afiş în toată presa de a doua zi.

Dar nu şi-a tras bine răsuflarea bizonul român, că luni au năvălit peste el imaginile cu vizita de mare gală de la Palatul Elysee, unde Băsescu a primit mulţumiri din partea preşedintelui Franţei şi al Uniunii Europene, cu mandat temporar, pentru autorizaţia de construcţie a celei mai scumpe porţiuni din autostrada Bucureşti-Braşov, acordată unei companii franceze, ca din „întîmplare”. În după-amiaza aceleiaşi zile, au urmat declaraţiile incendiare făcute în curtea Ambasadei României de la Paris, care au inundat presa din ţară încă de luni seara şi au astupat toată ziua de marţi. Asta înseamnă că animalul politic Traian Băsescu a avut cel mai mare rating, timp de cel puţin 72 de ore…

Este cea mai colosală manipulare la care au asistat alegătorii români, de 20 de ani încoace, iar această regie megalomană nu l-a costat niciun leu personal pe candidatul Băsescu! (Va urma.)