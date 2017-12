Animozităţi între conducerea Spitalului Universitar CF şi angajaţi

Angajaţii Policlinicii Port s-au adunat, ieri, în holul unităţii medicale, pentru a protesta faţă de nepăsarea Ministerului Transporturilor, căruia i-au trimis nenumărate memorii referitoare la starea în care se află unitatea în care îşi desfăşoară activitatea. “Conform noii legi a spitalelor, Policlinica Port şi cea CFR au fost desfiinţate şi transformate în Ambulatoriu de Specialitate. Noi eram acreditaţi pe plan naţional şi internaţional, cunoscuţi peste tot. De cînd ni s-a schimbat denumirea, nicio firmă de crewing nu mai vine la noi pentru a face analizele angajaţilor. Noi am fost şi vom fi întotdeauna policlinică şi cei din conducerea unităţii sanitare vor să ne ia acest drept şi să distrugă policlinica, pentru ca apoi să o poată privatiza. Unii dintre directorii noştri o vor doar pentru ei. Am trimis numeroase memorii Ministerului Transporturilor”, a spus Alice Enise, asistentă în cadrul policlinicii. Deşi cadrele medicale şi asistentele sînt îngrijorate de soarta lor şi a unităţii medicale în care îşi desfăşoară activitatea, conducerea Spitalului Universitar CF Constanţa spune că toate deciziile pe care le-a luat sînt în conformitate cu normele emise de către Ministerul Transporturilor. “Această stare conflictuală a apărut după ce a apărut legea spitalelor, în care se stipulează că nicio unitate sanitară cu paturi nu poate avea mai mult de un singur Ambulatoriu de Specialitate, termenul de policlinică fiind scos din uz. De asemenea, nu poate exista decît o comisie de siguranţă a circulaţiei şi navigaţiei”, a declarat directorul medical al Ambulatoriului de Specialitate, dr. Dorel Oprea. Angajaţii ambulatoriului susţin că cei din conducerea unităţii sanitare încearcă să desfiinţeze Policlinica Port. Ei spun că acest lucru se face prin formarea unei singure comisii de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei, dar şi prin acreditarea mai multor cabinete particulare care să poată acorda certificate medicale. Medicii susţin că cel care are cele mai multe foloase de tras de pe urma unei privatizări este chiar directorul medical, dr. Dorel Oprea. “Ca să pot privatiza această instituţie ar trebui să fiu cel puţin ministrul Transporturilor, dacă nu chiar preşedintele ţării. Am fost chemat la Ministerul Transporturilor, unde mi s-a spus că există posibilitatea ca o parte din activitatea de aici să fie preluată de o serie de cabinete private, care trebuie să îndeplinească anumite criterii, dar este numai o propunere, iar cei nemulţumiţi pot face propuneri ca ordinul să fie schimbat”, a replicat dr. Dorel Oprea.