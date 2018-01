Șuie Paparude așteaptă publicul la aniversarea a 12 ani de distracții și muzică bună, la clubul constănțean Doors! Paparudele îți pregătesc sâmbătă, 27 ianuarie, un concert exploziv la care nu poți și nu ai voie să lipsești. Be rock, be at Doors Club!

Prețul unui bilet este 39 de lei.

Info și rezervări la tel.: 0763661622.