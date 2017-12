Aniversare Luna Amară în debutul show-ului Ozzy Osbourne

Trupa Luna Amară aniversează 10 ani de activitate printr-un turneu naţional, care debutează cu un concert programat pe 2 octombrie, la Zone Arena, în deschiderea show-ului Ozzy Osbourne. Turneul naţional, care se va desfăşura în perioada octombrie - noiembrie, va include şi concerte în mari oraşe printre care Sibiu, Cluj-Napoca, Braşov, Suceava, Iaşi, Baia Mare, Galaţi, Timişoara, Arad şi Craiova.

Pe de altă parte, trupa va susţine şi alte concerte, printre care un „open air\" şi două acustice, care nu fac parte din acest turneu şi vor fi anunţate ulterior.

Bazele formaţiei Luna Amară au fost puse în urmă cu zece ani, la Cluj-Napoca, când trupa a fost fondată sub numele Tanagra Noise. Membrii formaţiei sunt recunoscuţi pentru introducerea trompetei ca un element inedit pentru sound-ul unei trupe de rock. Până în prezent, trupa a lansat albumele „Asfalt\" (2004), „Loc lipsă\" (2006) şi „Don’t Let Your Dreams Fall Asleep\" (2009).

Formaţia îi are în componenţă pe Mihnea Blidariu - trompetă, voce, chitară, Mihnea Andrei Ferezan - chitară, Sorin Moraru - bass, Nick Fagadar - voce, chitară şi Răzvan Ristea - tobe.

Luna Amară a cântat pe aceeaşi scenă cu trupe precum Faith No More, Clawfinger, Incubus, Paradise Lost, Exploited, Apocalyptica, HIM, Amorphis, Klimt1918, Toy Dolls. Anul acesta, Luna Amară a evoluat în deschiderea concertelor pe care Anathema, Stone Sour, Alice In Chains şi Rammstein le-au susţinut pe scena Tuborg Green Fest/ Sonisphere.