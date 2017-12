Aniversare tristă pentru Michael Schumacher

Septuplul campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher, grav rănit într-un accident de schi şi aflat în comă indusă într-un spital din Grenoble (Franţa), a împlinit, vineri, 45 de ani. Echipa Ferrari a organizat “o manifestaţie în tăcere şi cu respect” pentru fostul pilot, la spitalul din Grenoble în care este internat germanul. Mai mulţi fani ai lui “Schumi” şi ai echipei Ferrari au desfăşurat un steag imens în parcarea spitalului din oraşul francez şi au postat poze pe Twitter. Unii suporteri au venit cu un banner pe care au scris un mesaj emoţionant: „Azi (n.r. - vineri), de ziua ta, vrem ca tu să ne faci un cadou. Fă-te bine, Schumi!”

Michael Schumacher s-a născut pe data de 3 ianuarie 1969, în localitatea Hurth, situată în vestul Germaniei, în landul Nordrhein-Westfalen. El a debutat în Formula 1 la vârsta de 22 de ani, la volanul unui monopost Jordan, în august 1991, în Marele Premiu al Belgiei, desfăşurat pe circuitul Spa-Francorchamps, şi a obţinut prima victorie un an mai târziu, pe acelaşi circuit. Schumacher are în palmares şapte titluri de campion mondial, în 1994, 1995 (ambele cu Benetton), 2000, 2001, 2002, 2003 şi 2004 (toate cinci cu Ferrari), performanţă neegalată până acum. Schumacher s-a retras prima dată din Formula 1 la finalul anului 2006, apoi a revenit în Marele Circ în 2010, atras de proiectul Mercedes, care cumpărase echipa Brawn GP. Însă, în trei sezoane petrecute la Mercedes, germanul nu a mai arătat forma care l-a ajutat să intre în posesia celor şapte titluri mondiale. Michael Schumacher nu a reuşit în această a doua etapă a carierei decât un loc 3 la Valencia, în 2012, şi patru clasări pe locul 4, retrăgându-se definitiv din F1 la finalul anului 2012. Ca pilot, Schumacher a avut un singur accident serios. La 11 iulie 1999, campionul german a suferit o dublă fractură de tibie şi peroneu la piciorul drept, după ce monopostul Ferrari condus de el a părăsit pista şi a izbit puternic un zid de protecţie format din cauciucuri. El a lipsit atunci 98 de zile din F1 (şase curse), revenind la ultimele două Grand Prix-uri ale sezonului. Michael este căsătorit cu Corinna din 1995 şi are doi copii, Gina Maria (16 ani) şi Mick (14 ani). Familia Schumacher s-a stabilit în anul 2007 la Gland, Elveţia, o staţiune pe malul lacului Leman, în apropiere de Geneva. Averea lui Schumacher a fost estimată în 2010 la peste 600 de milioane de euro.

Michael Schumacher, septuplu campion mondial, a fost rănit grav într-un accident de schi, duminică, în staţiunea Meribel. Germanul a fost operat până acum de două ori. Schumacher este în comă indusă, suferind de leziuni craniene, iar miercuri, ataşatul său de presă, Sabine Kehm, a anunţat că starea germanului este stabilă.

Premierul Victor Ponta a postat, vineri, un mesaj pe pagina de Facebook, în care îi urează multă sănătate campionului de Formula 1, Michael Schumacher, la împlinirea a 45 de ani şi îşi exprimă speranţa ca momentele foarte grele de încercare prin care acesta trece să fie depăşite cu bine. „Astăzi (n.r. - vineri), marele campion de Formula 1, Michael Schumacher, împlineşte 45 de ani. Sper ca momentele foarte grele de încercare prin care trece să fie depăşite cu bine! Multă sănătate!”, a scris premierul Ponta, pe pagina de Facebook. Victor Ponta este cunoscut pentru pasiunea pentru cursele de automobile, participând chiar la competiţii oficiale în calitate de copilot.