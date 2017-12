World Wide Fund for Nature (WWF) aniversează, în acest an, 50 de ani de activitate la nivel mondial, în scopul conservării naturii şi habitatelor, în timp ce filiala din România a organizaţiei ecologiste marchează al cincilea an de existenţă. Istoria WWF a început în anul 1961, odată cu primele constatări asupra distrugerii habitatelor în zonele sălbatice ale planetei şi asupra ritmului de vânare a animalelor, fenomene care anunţau, deja, un declin semnificativ al sălbăticiei. Organizaţia WWF a fost înfiinţată la iniţativa unui grup de iubitori ai naturii, în frunte cu Sir Peter Scott, iar scopul acesteia era de a colecta fonduri pentru conservarea naturii, precum şi intervienţia în zonele cele mai ameninţate.

În prezent, organizaţia ecologistă este una dintre cele mai mari şi mai respectate asociaţii internaţionale non-guvernamentale, cu o reţea de peste cinci milioane de susţinători în întreaga lume. Totodată, WWF derulează proiecte în peste o sută de ţări, pe toate continentele. Cât priveşte WWF România, aceasta a fost înfiinţată în anul 2006, ca parte a Programului Dunăre-Carpaţi, pentru a contribui la conservarea zonelor naturale din Munţii Carpaţi şi din lungul Dunării. De altfel, ecoregiunea Dunăre-Carpaţi, în care este inclusă şi România, este considerată de WWF ca fiind printre cele mai importante 200 ecoregiuni din lume, cu o biodiversitate remarcabilă. Potrivit datelor oficiale ale organizaţiei, în urma acţiunilor derulate în ultimii ani pe teritoriul României, 800.000 de hectare de păduri private şi de stat beneficiază de certificare recunoscută la nivel internaţional, în timp ce alte 1,8 milioane hectare sunt în curs de certificare.

WWF arată că, în prezent, România deţine aproximativ 250.000 hectare de păduri virgine, din care numai 18% sunt protejate. În plus, organizaţia pune accent pe proiecte precum elaborarea planului de management pentru una dintre cele mai extinse arii din reţeaua Natura 2000, aflată în Podişul Hârtibaciului, dar şi promovarea proiectelor de reconstrucţie ecologică în parteneriat cu comunităţile locale şi cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Pentru WWF România lucrează, în acest moment, 28 de experţi, peste 600 de voluntari dedicaţi, zeci de parteneri de încredere, din diverse domenii, de la instituţii la mass media sau companii.