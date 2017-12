Aniversarea reginei Elizabeth a II-a, marcată printr-un portret oficial

Un nou portret oficial al reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, realizat de fotograful britanic David Bailey, a fost dezvăluit astăzi, pentru a marca cea de-a 88-a aniversare a acesteia. Fotografia alb-negru, care o prezintă pe regină zâmbind, a fost realizată în luna martie. Regina poartă o pereche de cercei cu perle şi o rochie creată de Angela Kelly, care a fost asistentul personal şi principalul stilist al acesteia începând din anul 2002. Regina Elizabeth a II-a s-a născut pe 21 aprilie 1926, însă aniversarea sa oficială este marcată întotdeauna în data de 14 iunie. Fotografia, care a fost realizată la palatul Buckingham din Londra, a fost comandată pentru campania guvernamentală "Great", care are ca scop promovarea comerţului, turismului, investiţiilor şi educaţiei în Marea Britanie. De-a lungul carierei sale, Bailey, care a fost numit Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic în 2001, a realizat, printre altele, portrete ale membrilor formaţiei The Beatles, prinţesei Diana, a modelelor Naomi Campbell, Kate Moss, dar şi ale criminalilor Ronnie şi Reggie Kray. Fotograful, care a crescut în partea de est a Londrei, a lucrat pentru publicaţia Vogue în anii 1960 şi a fotografiat, de asemenea, actori precum Jack Nicholson, Sir Michael Caine şi Johnny Depp. La 76 de ani, acesta a declarat: "Mereu am fost un mare fan al reginei. Are ochii blânzi, cu o licărire neastâmpărată. Mereu mi-au plăcut femeile puternice şi ea este o femeie foarte puternică". Desemnată regină pe 6 februarie 1952, după moartea tatălui ei, regele George al VI-lea, pe când se afla într-o vizită oficială în Kenya, Elizabeth a II-a a fost încoronată pe 2 iunie 1953. În 2012, regina Elizabeth a II-a a împlinit 60 de ani de domnie.