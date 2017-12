Aniversarea unui deceniu de „Cambridge School of Constanţa”

Instituţia de învăţământ cu clasele I-XII şi grădiniţa „Cambridge School of Constanţa” au aniversat cei zece ani de existenţă printr-o festivitate organizată, sâmbătă după-amiază, în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor. Numeroşi părinţi, elevi şi profesori au umplut sala şi au asistat la premierea absolvenţilor de clasa a XII-a, dar şi a celor de grădiniţă, festivitatea fiind urmată de un spectacol cu muzică şi dans oferit de elevii din cadrul instituţiei.

Evenimentul a debutat cu proiecţia unui scurt film care a surprins momentele principale din evoluţia unităţii de invăţământ constănţene, pe parcursul celor zece ani de existenţă. Prezentatorii festivităţii au fost directorii şcolii, Nicoleta Grigoraş şi Mohamed Elbeyaly, iar printre invitaţii speciali s-au numărat proprietarul „Cambridge School of Constanţa”, Ghaleb Nassar alături de soţia sa, headmaster în cadrul instituţiei, Noha Nassar, senatorul PSD Alexandru Mazăre, proprietarul „Cambridge School of Bucharest”, Nassar Nassar, consulul Libanului la Bucureşti, Rudy EL Azzi, consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, Fusun Aramaz, consulul Siriei la Bucureşti, Jamal Zeido şi Ataşatul Consulatului General al Federaţiei Ruse la Constanţa, Vladimir Nechaev. Absolvenţii de clasa a XII-a care au primit diplome „Cambridge Graduation” au fost Tarek Nassar, Veronica Niţu, Ahmed Rezk şi Emre Gean Baykara.

„Sunt bucuroasă şi emoţionată. Îmi amintesc de anii în care am predat la Şcoala Libaneză în Bucureşti, după ce am venit în România, iar apoi m-am stabilit la Constanţa şi îi mulţumesc primarului Radu Mazăre pentru sprijinul pe care ni l-a acordat. Am emoţii pentru fiul meu, Tarek Nassar, care a crescut şi a fost educat în şcoala noastră, fiind, astăzi, printre absolvenţi şi căruia îi cer iertare pentru că am fost dură cu el când i-am fost profesoară. Le doresc tuturor părinţilor să treacă prin astfel de momente”, a declarat headmaster Noha Nassar.

„Acest an şcolar a fost unul plin de realizări, pe parcursul căruia am trecut cu succes şi calificative maxime în urma unei inspecţii şcolare generale şi a unei inspecţii a reprezentanţilor Universităţii Cambridge din Anglia”, a declarat directorul „Cambridge School of Constanţa”, Nicoleta Grigoraş.