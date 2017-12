Aniversarea unui veac de la ridicarea Moscheei Regale Carol I

Muftiatul Cultului Musulman din România aniversează astăzi împlinirea a 100 de ani de la construcţia celui mai important lăcaş de cult musulman din România, Moscheea Regală Carol I, din Constanţa. La eveniment şi-au anunţat prezenţa oaspeţi de seamă: oficiali ai statului român şi turc, reprezentanţii diplomatici acreditaţi la Bucureşti, clerul musulman şi membrii comunităţilor musulmane, reprezentanţii Academiei Române, cadre universitare, oficialităţi locale şi parlamentari. Alocuţiunile oaspeţilor şi dejunul oficial vor fi urmate de Simpozionul „Islamul dobrogean, model de convieţuire, interculturalitate şi europenitate“, ce va fi organizat la Centrul de cultură şi educaţie islamică. Cu ocazia centenarului va fi lansat şi albumul foto-documentar „Moscheea Regală Carol I Constanţa 1910 - 2010“, realizat de directorul Muzeului de Artă Constanţa, dr. Doina Păuleanu, şi directorul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale, Virgil Coman. Pe 24 iunie 1910, în prezenţa Majestăţii Sale, Regele Carol I, a fost pusă piatra de temelie a Moscheei Carol I, una dintre clădirile emblematice ale Constanţei. Lăcaşul este construit din beton armat, are un minaret înalt de 45 de metri ce poate prelua maximum 100 de vizitatori în acelaşi timp, iar sala centrală are 14,25 metri lungime. Moscheea a fost ridicată pe locul vechii geamii Mahmudie, ce purta numele sultanului Mahmud şi fusese ridicată în 1823 de către Afiz Mehmed Paşa. În moschee se află un faimos covor, donaţie de la sultanul Abdul Hamid II, care are 144 de metri şi o greutate de 483 de kilograme.