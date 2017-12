Anka: „Noul clip va fi o surpriză pentru fanii mei”

Anca Badiu, fosta componentă a trupei „Class”, cunoscută publicului sub numele de scenă Anka, a filmat, de curînd, un nou videoclip, care ilustrează melodia „Cineva”, al treilea extras pe single de pe albumul „Anka”. Noua piesă este o baladă sensibilă, clipul surprinzînd povestea unei fete care este abandonată de iubitul ei, acestea fiind singurele detalii pe care artista vrea să le dezvăluie. Anka îşi doreşte ca videoclipul care va apărea peste o lună, pe posturile muzicale de specialitate, să fie o surpriză pentru fanii săi.

Filmările au durat peste 17 ore, dar Anka nu s-a plîns nicio clipă. „Cu toate că a fost mai greu, deoarece am filmat singură, nu am simţit oboseala atîtor ore de filmat. Am ales această piesă deoarece m-am gîndit să scot o baladă pentru iarnă. Nu vreau să spun nimic, vreau să fie o surpriză pentru fanii mei. Va fi ceva special, cu o fantomă, un pian alb”, a declarat artista.

Deşi, în România, piesa „Cineva” va apărea pe posturile muzicale abia peste o lună, melodia este cunoscută, deja, în Franţa, fiind difuzată zilnic de un post de radio local.