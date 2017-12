ANL întârzie nejustificat lucrările

Primăria oraşului Ovidiu speră ca, prin ridicarea blocului ANL, să rezolve o parte din probleme locative ale oraşului. Din nefericire, lucrările întârzie nejustificat de mult. Primarul Dumitru Bocai a declarat că aşteaptă ca cei de la Agenţia Naţională de Locuinţe să demareze lucrările. „Tot ce a depins de noi am făcut. Am pus la dispoziţie terenul, am pregătit lucrările de infrastructură. Acum aşteptăm să vină ANL-ul să se apuce de lucru. Este vorba de un bloc cu 10 etaje, cu două scări, care va avea 70 de unităţi locative. Nu ştiu de ce până acum nu au început treaba, însă în ritmul acesta nu vom putea face nimic în viitorul apropiat”, a declarat Bocai. El a precizat că o altă soluţie de rezolvare a problemei locuinţelor a fost acordarea de terenuri, cu titlu gratuit, tinerilor pînă în 35 de ani care locuiesc în Ovidiu. „Am dat pînă în prezent 189 de loturi de teren tinerilor din Ovidiu. Este un sprijin pe care noi îl oferim tinerilor, mai ales că autoritatea locală se va ocupa şi de ceea ce înseamnă infrastructură”, a spus Dumitru Bocai.