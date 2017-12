ANM: Ceață și vizibilitate redusă în localități din 19 județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă dimineața o serie de atenționări nowcasting Cod galben de ceață și vizibilitate redusă, valabile în 19 județe, în cursul zilei. Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în județele Alba, Sibiu și Covasna se va semnala ceață, fenomen care determină scăderea vizibilității, local, sub 200 metri și izolat sub 50 metri. Până la ora 10:00, ceața se va manifesta în mai multe localități din Cluj și Satu Mare. De asemenea, sub Cod galben de ceață și burniță se află la această oră mai multe localități din județele Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dolj, inclusiv drumurile naționale și europene aferente, precum și localități din județele Constanța, Tulcea, Vrancea, Botoșani, Bacău, Vaslui, Galați, Neamț și Suceava.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, menționează ANM.