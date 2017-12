ANM: Vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni; precipitațiile revin din 11 martie

Vremea va continua să fie „capricioasă” în următoarele două săptămâni, cu intervale în care temperaturile maxime vor ajunge chiar și la 14 grade Celsius, dar și cu episoade de precipitații, fie sub formă ploaie fie mixte, la nivelul întregii țări, arată prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru perioada 9-22 martie, publicată luni. În Dobrogea, în prima săptămână, regimul termic diurn se va situa ușor sub cel normal pentru această perioadă din an, concretizat prin media maximelor de 7-9 grade. Temperaturile minime vor avea medii între zero și 3 grade. În intervalul 16-22 martie valorile termice vor marca o creștere ușoară, astfel încât mediile diurne vor ajunge la 10-11 grade, adică în jurul celor specifice datei din calendar, în timp ce minimele nocturne vor continua să fie ușor pozitive. Probabilitatea pentru ploi pe spații extinse, slabe și moderate cantitativ, va fi mai mare în perioada 11-15 martie. Totodată, pe parcursul celei de-a doua săptămâni de prognoză, își pot face apariția, doar izolat, ploile slabe sau burnița.