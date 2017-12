Anna Fenninger a depășit-o pe Tina Maze în clasamentul general

Schioarea austriacă Anna Fenninger s-a impus vineri seară în proba de slalom uriaș desfășurată la Are (Suedia) și a urcat pe primul loc în clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin. Campioana mondială a disciplinei a dominat clar cele două manșe, reușind să termine cu avans consistent față de următoarele două clasate: 71 de sutimi față de italianca Nadia Fanchini și 1,07 secunde față de compatrioata sa Eva-Maria Brem. Slovena Tina Maze, fostul lider al Cupei Mondiale, a fost a șasea după manșa întâi, dar la final s-a clasat pe locul 20! În clasamentul Cupei Mondiale la slalom uriaș conduce Fenninger, cu un total de 442 puncte, urmată de Eva-Maria Brem 356p și de americanca Mikaela Schiffrin 321p. Pentru a-și adjudeca micul glob al specialității, Fenninger trebuie să nu abandoneze în ultima cursă din calendar, programată săptămâna aceasta, în cadrul finalelor de la Meribel (Franța), în condițiile în care Brem se clasează prima.

Maze avea șansa de a reveni pe prima poziție sâmbătă, după proba de slalom special, pe care Fenninger nu o dispută. Slovena pare însă stoarsă de energie pe acest final de sezon, terminând pe locul 16! Ea a recuperat totuși 15 puncte față de austriacă, dar Fenninger conduce cu 30p avans, după 28 din totalul de 32 de probe ale sezonului. Fenninger are 1.341 puncte, fiind urmată de Tina Maze 1.311p și de americanca Mikaela Shiffrin 900p. Shiffrin și-a adjudecat slalomul special de la Are și a sărbătorit împlinirea a 20 de ani, vineri, cu a 14-a victorie din carieră în Cupa Mondială și a 13-a la slalom. Ea a fost urmată de slovaca Veronica Velez Zuzulova, la o secundă și 41 de sutimi, și de cehoaica Sarka Strachova, la 2,15 secunde. Shiffrin are 90 de puncte avans în clasamentul specialității, față de Frida Hansdotter, și trebuie doar să încheie cele două manșe programate la Meribel, dacă suedeza câștigă, pentru a-și trece în palmares al treilea mic glob consecutiv la slalom special. Americanca ar putea deveni prima schioare care câștigă de două ori titlul mondial și Cupa Mondială la slalom special, în același sezon, după ce a reușit performanța în 2013.