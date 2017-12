Anna Paquin aşteaptă primul copil

Cuplul format din Anna Paquin şi Stephen Moyer se pregăteşte de venirea pe lume a primului copil. Anna Paquin va naşte în toamna acestui an. Cei doi actori s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru serialul de mare succes ”True Blood”, produs şi difuzat de postul HBO şi s-au căsătorit în august 2010. Actorul britanic Stephen Moyer, în vârstă de 42 de ani, are deja doi copii, Lilac, de 10 ani şi Billy, de 12 ani, dintr-o relaţie anterioară. Anna Paquin, în vârstă de 29 de ani, va deveni însă mamă pentru prima dată. Actriţa canadiană Anna Paquin îşi va relua rolul chelneriţei cu puteri telepatice Sookie Stackhouse iar Stephen Moyer, pe cel al vampirului Bill Compton, în cel de-al cincilea sezon al serialului ”True Blood”, care va avea premiera pe micile ecrane nord-americane pe 10 iunie. Anna Paquin a primit premiul Oscar la categoria Cea mai bună actriţă într-un rol secundar, pentru rolul din filmul ”The Piano / Pianul”, în 1993, la doar 11 ani.

Trecută deja prin prima experienţă maternală, Melissa Joan Hart a anunţat că aşteaptă cel de-al treilea copil. Vestea a fost confirmată chiar de vedeta din serialul ”Sabrina, the Teenage Witch”, care tocmai a împlinit 36 de ani. ”Un la mulţi ani pentru mine mai devreme. Şi bebe numărul trei”, a postat starul pe contul său de Twitter. Melissa Joan Hart şi soţul ei, Mark Wilkerson, mai au doi băieţi, Braydon Hart, de 4 ani şi Mason Walter, de 6 ani. În 2009, actriţa declara: ”Îmi ador băieţii! Şi dacă atât îmi oferă Dumnezeu, este OK. Dar mă cunosc suficient de bine ca să ştiu că îmi mai doresc copii. Nu neapărat fetiţe. Este doar pentru că ştiu că mai vreau copii”.

JENNIFER ANISTON MĂMICĂ?! Este o perioadă ce abundă în ştiri despre copii şi noi zvonuri despre o posibilă sarcină a lui Jennifer Aniston au ieşit la iveală. Surse din apropierea vedetei dau ca sigură informaţia. Se pare că actriţa s-a destăinuit prietenilor iubitului său, Justin Theroux, Tom Hanks şi soţia sa, Rita Wilson. Cele două cupluri au luat masa împreună şi au cerut un loc ferit atât de privirile indiscreţilor, cât şi de fumul de ţigară. ”Jennifer îşi acoperea burtica, pentru a ascunde ceva”, a declarat un martor. În plus, pe parcursul cinei, actriţa a renunţat la votcă şi, evident, nici nu a fumat.

Mai bine mai târziu decât niciodată, pare să fie motto-ul lui Cameron Diaz, care ajunsă la vârsta de 39 de ani se gândeşte tot mai des să devină mamă şi ia în considerare chiar şi adopţia. ”Societatea categoric pune presiune pe femei ca să le facă să creadă că viaţa lor trebuie să meargă într-o anumită direcţie. Nu am spus niciodată că nu vreau copii. Nu-i am încă. Nu ştiu ce se va întâmpla în viaţa mea! Aş putea sfârşi adoptând copii. Aş putea avea un partener care are deja copii. Cine ştie? Nu încerc să intru în pielea nimănui. Intru în propria mea piele”, a declarat starul.