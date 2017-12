Anne Hathaway cântă rap

Actriţa americană Anne Hathaway a demonstrat că mai are un talent, când a uimit spectatorii unei emisiuni de televiziune, cântând rap. Actriţa în vârstă de 28 de ani, care joacă rolul Catwoman în noul film din seria ”Batman”, a mărturisit în cadrul emisiunii lui Conan O\'Brien că obişnuieşte să cânte rap. Când a fost rugată să îşi demonstreze abilităţile, vedeta a început să cânte în stilul Lil Wayne, stârnind hohote de râs în sală.

Anne Hathaway a fost apreciată de critici, recent, pentru rolul din ”Rachel Getting Married”, în regia lui Jonathan Demme, pentru care a fost nominalizată, în 2009, la premiile Oscar. Actriţa mai poate fi văzută în filmul ”Love and Other Drugs”, în care joacă alături de Jake Gyllenhaal.