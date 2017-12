Anne Hathaway, mândră de imperfecţiunile sale

Actriţa americană Anne Hathaway a refuzat să îşi injecteze Botox, deşi a primit o astfel de ofertă când avea numai 23 de ani. Starleta a mărturisit că a refuzat tratamentul cu Botox, deoarece nu vrea să şteargă urmele personalităţii ei. Anne Hathaway a primit o astfel de ofertă când avea numai 23 de ani, dar a refuzat-o deoarece consideră că imperfecţiunile spun povestea vieţii ei. “Cineva s-a oferit să îmi aplice Botox când aveam numai 23 de ani. Deşi îmi e puţin ruşine, recunosc că de la 25 şi până la 27 de ani m-am uitat în oglindă la pielea din jurul ochilor în fiecare zi. Apoi, am realizat că nu sunt riduri, erau linii fine. Dacă vă uitaţi la poze cu mine de când eram mică, veţi observa că zâmbesc la fel de când eram mică. Şi a fost un moment minunat când mi-am dat seama că aşa sunt eu, iar Botox-ul nu va reuşi să şteargă asta”, a declarat actriţa. Vedeta, în vârstă de 28 de ani, a mai mărturisit că a încetat să se mai definească în funcţie de aparenţe, se simte confortabil în propria ei piele şi nu ţine diete. “În trecut, identitatea mea se baza foarte mult pe felul în care arătam. Nu cred că eram superficială, cred că eram tânără. Mă concentrez pe alte lucruri acum”, a mai spus Anne Hathaway.

Actriţa va interpreta rolul legendarei Judy Garland în două adaptări, una pentru marile ecrane şi una pentru teatru, ale biografiei “Get Happy: The Life of Judy Garland”, de David Clarke. Anne Hathaway a fost apreciată de critici, recent, pentru rolul din “Rachel Getting Married”, în regia lui Jonathan Demme, pentru care a fost nominalizată, în 2009, la premiile Oscar.