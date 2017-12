Anne Heche nu mai are bani pentru pensia copilului

Actriţa americană trece printr-un impas financiar, după anularea serialului ”Man in Trees”. Anne Heche a rămas fără slujbă şi, deci, fără venituri lunare şi susţine că nu îşi mai permite să plătească pensie alimentară. Actriţa a decis să se plîngă la tribunal de faptul că nu mai poate plăti fostului său soţ şi copilului de 6 ani, taxele lunare. ”Îmi tot caut o slujbă, dar văd că nu apare nimic la orizont. Acum că şi scenariştii ameninţă iar cu greva, chiar că nu voi găsi de lucru prea curînd”, a declarat Anne Heche, de 39 de ani, în actele prezentate judecătorului Gail Ruderman. Deocamdată, judecătorul i-a acordat vedetei posiblitatea de a nu mai plăti nimic următoarea lună, pînă cînd cazul său va fi reevaluat.

Fostul soţ al actriţei, Coley Lafoon, de 34 de ani şi băieţelul lor, Homer, ar fi trebuit să primească de la vedetă 14.789 de dolari pe lună. Însă acum, avînd în vedere că aceasta se declară săracă, se pare că suma va fi reevaluată. Cu toate acestea, judecătorul i-a impus lui Anne Heche să se prezinte la tribunal cît mai repede, cu un raport care să arate noile venituri şi cheltuieli. Actriţa susţine că nu poate plăti şi o pensie alimentară şi studiile băiatului şi ipoteca pe casa sa din Canada, chiria de la reşedinţa din Los Angeles plus întreţinerea maşinii. ”De pe 18 ianuarie nu mai am serviciu. De atunci şi pînă acum am primit doar un rol scurt într-un film, pentru care am luat 65 de dolari. Într-adevăr, mai beneficiez de nişte sume de bani din contractele anterioare, însă nu sînt de ajuns să-mi plătesc toate taxele”, se plînge Anne Heche. De pe urma divorţului său, actriţa are de plătit datorii de 364.000 de dolari, iar în contul său se aflau, marţi, numai 34.840,93 dolari.