Anne Sweeney părăseşte grupul Disney

Una dintre cele importante femei din industria de divertisment de la Hollywood, Anne Sweeney a decis să renunţe la conducerea diviziei de televiziune a Disney, după 18 ani petrecuţi în această companie, pentru a-şi urma visul de a deveni regizor. Anne Sweeney, considerată unul dintre posibilii succesori la funcţia de director executiv al grupului Disney, a decis să renunţe la funcţiile de copreşedinte al Disney Media Networks şi de preşedinte al Disney/ABC Television Group.

Potrivit The Hollywood Reporter.com, care îi dedică lui Anne Sweeney ediţia sa din 21-28 martie, aceasta pare surprinzător de uşurată într-un moment în care se pregăteşte să renunţe la cheile unui imperiu de televiziune estimat la 12 miliarde de dolari. Anne Sweeney a decis să părăsească în acest an compania Disney, pe care a considerat-o propria sa casă în ultimii 18 ani. Motivul pentru care Anne Sweeney renunţă la conducerea diviziei de televiziune a Disney este şi mai uluitor decât anunţul în sine. Anne Sweeney doreşte să îşi urmeze visul de a deveni regizor. ”Ceea ce mă motivează acum este să fiu implicată într-un proces creativ”, a declarat Anne Sweeney, de 56 de ani, care şi-a început cariera la Nickelodeon şi FX, înainte de a intra în grupul Disney şi de a creşte activele acestei companii, care include branduri internaţionale precum Disney Channel, cu 107 canale, care ajung în 431 de milioane de case din întreaga lume, dar şi reţeaua şi studioul ABC Broadcast şi o participaţie de 50% la compania de cablu americană A+E Networks.

Divizia din cadrul Disney condusă de Anne Sweeney a generat anul trecut venituri de 11,9 miliarde de dolari şi un profit de 2,6 miliarde de dolari. Aceste cifre au făcut din Anne Sweeney cea mai puternică femeie de la Hollywood. Ea era considerată unul dintre posibilii succesori ai lui Robert Iger în funcţia de director executiv al The Walt Disney Company. Mandatul acestuia din urmă se va încheia la sfârşitul lunii iunie 2016. Însă Anne Sweeney a declarat pentru The Hollywood Reporter că nu îşi doreşte funcţia de director executiv al grupului Disney. Pe de altă parte, Robert Iger nu a făcut comentarii despre posibilii săi succesori, însă presa americană i-a enumerat printre posibilii pretendenţi la conducerea The Walt Disney Company pe directorul financiar al companiei, James Rasulo, şi pe preşedintele diviziei de parcuri de distracţie a grupului, Thomas Staggs. Totuşi, unele publicaţii americane au speculat cu privire la preluarea conducerii The Walt Disney Company de o persoană-surpriză, respectiv Sheryl Sandberg, directorul operaţional al reţelei de socializare Facebook, care ocupă deja un loc în consiliul de administraţie al Disney.