Annie Lennox şi-a prezentat noul album

Cântăreaţa britanică Annie Lennox, în vârstă de 55 de ani, şi-a prezentat, marţi, în clubul MusicRoom din Londra, noul ei album, ce conţine 11 colinde tradiţionale de Crăciun şi o piesă originală. Albumul intitulat „Christmas Cornucopia” este primul material discografic pe care artista britanică l-a produs în colaborare cu Universal Music Group. Annie Lennox a lansat cele mai multe dintre albumele ei precedente în colaborare cu casa de discuri Sony. Clubul unde a avut loc prezentarea albumului a fost decorat cu brazi şi lumânări de Crăciun, iar invitaţii, reprezentanţi din industria muzicală britanică, au fost serviţi cu prăjituri tradiţionale. Cu această ocazie, Annie Lennox a cântat câteva colinde tradiţionale, între care „God Rest Ye Merry Gentlemen”, „The First Noel”, „The Holly and the Ivy” şi „Silent Night”, câteva hituri ale grupului Eurythmics, ca „There Must Be an Angel (Playing With My Heart)”, „Here Comes the Rain Again” şi „Sisters Are Doin\' It for Themselves”, dar şi două piese din cariera ei solo, „No More I Love You\'s” şi „Little Bird”. „Ştiu că e suprarealist să asculţi colinde de Crăciun în septembrie, dar eu am resimţit această atmosferă suprarealistă de-a lungul întregului an, deoarece am început să înregistrez aceste colinde încă din octombrie 2009”, a declarat artista britanică.

„Christmas Cornucopia” reprezintă primul material discografic semnat Annie Lennox după precedentul album „Songs of Mass Destruction”, lansat în 2007 şi care a ajuns pe poziţia a noua în topul Billboard 200 şi pe poziţia a şaptea în topul britanic. Albumul va fi lansat oficial pe 15 noiembrie în Marea Britanie şi pe 16 noiembrie în SUA. În afara celor 11 colinde tradiţionale de Crăciun, discul conţine şi o piesă nouă compusă de Annie Lennox, intitulată „Universal Child”, ce va fi lansată şi în format single. Toate încasările obţinute de starul britanic cu ajutorul acestui single vor fi donate în beneficiul Annie Lennox Foundation, care luptă împotriva maladiei SIDA.